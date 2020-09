Bezirksvertretung Duisburg-Mitte: Die Kandidaten, Teil eins

Wer bekommt die Mehrheit im Bezirk Mitte? Auch darüber können die Wähler am 13. September in Duisburg entscheiden.

Duisburg. 14 Parteien und Wählergemeinschaften wollen in die Bezirksvertretung Duisburg-Mitte einziehen. Das sind die Kandidaten von SPD und CDU.

Am 13. September können die Wähler nicht nur über den neuen Rat abstimmen, sondern auch mit ihrem Kreuzchen über die Zusammensetzung der Bezirksvertretungen (BV) entscheiden. Sie verkörpern „die Politik vor Ort“ und sind näher dran. Der BV gehören jeweils 17 stimmberechtigte Mitglieder an. Dazu kommen die Ratsfrauen und Ratsherren des Bezirks. Die nehmen als beratende Mitglieder an den BV-Sitzungen teil; sie dürfen dort sprechen, haben aber kein Stimmrecht. In allen Angelegenheiten, die die Stadtteile betreffen, müssen die Bezirksvertretungen angehört werden – auch, wenn am Ende der Rat entscheidet. Die Bezirksvertretung Mitte ist für die Stadtteile Neudorf, Duissern, Altstadt, Kaßlerfeld, Neuenkamp, Hochfeld und Wanheimerort zuständig. Bei dieser Wahl treten an: SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP, die Wählergemeinschaft Junges Duisburg, die Duisburger Alternative Liste, die NPD, die PARTEI, die Wählergemeinschaft Sozial.Gerecht.Unabhängig (SGU), die Bürgerlich Liberalen, die „Allianz Duisburg“, das Bündnis „Solidarität für Duisburg“ sowie die Unabhängige Wählergemeinschaft Tierschutz. Das sind die Kandidaten der SPD und CDU.

Die SPD setzt bei dieser Wahl auf bewährtes Spitzenpersonal. Die Liste der Sozialdemokraten führt Elvira Ulitzka an. Sie ist seit 2017 Bezirksbürgermeisterin. Auf den weiteren Plätzen sind auch einige Polit-Neulinge dabei, die zum ersten Mal antreten. 2014 wählten 35,4 Prozent die SPD – das reichte für umgerechnet sechs Sitze in der Berzirksvertretung.

SPD und CDU haben in den vergangenen Jahren in der Bezirksvertretung oft gemeinsam ihre Beschlüsse gefasst – die kleineren Parteien hatten es eher schwer, mit ihren Vorschlägen und Anträgen durchzudringen.

Elvira Ulitzka ist seit 2017 Bezirksbürgermeisterin in Duisburg-Mitte. Sie führt die Liste der SPD-Kandidaten für den Bezirk Mitte an. Foto: Foto: Udo Milbret / FUNKE Foto Services

1. Elvira Ulitzka, 58 Jahre alt, wohnt in Duissern, verheiratet. Beruf: Industriekauffrau. Themen: Stadtplanung, Stadtgrün Hobbys: Blumen und Pflanzen, Bücher und Stadtgeschichte. Kandidiert zum vierten Mal für die BV.

Dr. Lothar Tacke ist der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Mitte. Er kandidiert auf Platz 2. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

2. Dr. Lothar Tacke, 67 Jahre alt, wohnt in Neuenkamp, verheiratet. Beruf: Akademischer Oberrat. Themen: Politik, Geschichte, Umwelt- und Naturschutz. Hobbys: 60er Jahre-Comics und Wundertüten. Kandidiert zum dritten Mal für die BV.

Karin Bräunling ist Neudorferin, gärtnert gerne. Zu ihren Schwerpunktthemen gehören Stadtentwicklung, Umwelt sowie die Klimapolitik. Foto: Foto: SPD / SPD

3. Karin Bräunling, 60 Jahre alt, wohnt in Neudorf, ledig. Beruf: Rentnerin. Themen: Stadtentwicklung, Umwelt, Energie und Klima; sichere, saubere Stadt, Kultur und Freizeit. Hobbys: Gärtnern, politische Arbeit, Tanzsport, Upcycling, ehrenamtliche Arbeit, Besuch von kulturellen Veranstaltungen. Kandidiert zum ersten Mal für die BV.

Atila Ülger setzt sich für Hochfeld ein. Foto: Foto: Stephan Eickershoff / WAZ FotoPool

4. Atila Ülger, 38 Jahre alt, wohnt in Neudorf, verheiratet. Beruf: Führungskraft in der Finanzdienstleistung. Themen: Alles rund um Hochfeld, Kinder- und Jugendpolitik, Kümmerer, Vergnügungsstätten, Wettbüros und Spielhallen. Hobbys: Technik und Fotografie. Kandidiert zum dritten Mal für die BV.

Barbara Schwarz wohnt in Wanheimerort und kandidiert zum ersten Mal für die Bezirksvertretung. Foto: Foto: SPD / SPD

5. Barbara Schwarz, 50 Jahre alt, wohnt in Wanheimerort (Dickelsbachsiedlung), verheiratet. Beruf: Diplom-Ökotrophologin. Themen: Barrierefreiheit im Stadtteil, Familienförderung, Bildung, Wohnen und Arbeit, Gleichstellung. Hobbys: Nähen, Ernährungsgeschichte, Familienforschung, Ökologie, Naturkost. Kandidiert zum ersten Mal für die BV.

Der Fachinformatiker Fabian Huba tritt für die SPD Fabian Huba, SPD Foto: SPD

6. Fabian Huba, 38 Jahre alt, wohnt im Dellviertel, verheiratet. Beruf: Fachinformatiker. Themen: Familienfreundliche und grüne Stadt. Hobbys: Rudern, Computertechnik/digitale Themen. Kandidiert zum ersten Mal für die BV.

Conny Schmetz studiert Politikwissenschaften und will sich in der Bezirksvertretung für die Themen Schule und Bildung einsetzen. Foto: Foto: SPD / SPD

7. Conny Schmetz, 21 Jahre alt, wohnt in Duissern, ledig. Beruf: Studentin der Politikwissenschaften. Themen: Schule und Bildung, Jugendpartizipation. Hobbys: Singen, mit Freunden treffen. Kandidiert zum 1. Mal für die BV.

Mike Kim tritt zum ersten Mal für die SPD in der Bezirksvertretung an. Er wohnt in Neudorf. Foto: Foto: SPD / SPD

8. Mike Kim, 51 Jahre alt, wohnt in Neudorf, verheiratet. Beruf: Diplom-Sozialarbeiter. Themen: Soziale Gerechtigkeit, Integration, Stadtteilmanagement. Hobbys: Koreanische Kultur, Musik machen und hören. Kandidiert zum 1. Mal für die BV.

Die Kandidaten der CDU

Die CDU war mit vier Mandaten in der BV MItte vertreten. 24 Prozent der Wähler gaben 2014 ihre Stimme der CDU. Fredy Wagemeyer und Konrad Junkers haben ihren Rückzug erklärt und machen Platz für neue Kandidaten.

Martin Schumacher gehört der Bezirksvertretung seit 2009 an. Nun ist er der Spitzenkandidat der CDU. Foto: Foto: Stephan Eickershoff / WAZ FotoPool

1. Martin Schumacher, 59 Jahre alt, wohnt am Innenhafen, verheiratet. Beruf: Unternehmensberater. Themen: Stadtentwicklung, Wirtschaft, Finanzen, Digitalisierung. Hobbys: Politik, Fußball, Lesen, Geschichte. Er gehört der Bezirksvertretung seit 2009 an.

Marcel Urbanski sammelt Souvenir-Münzen. In der Bezirksvertretung will er sich dafür einsetzen, dass die Innen- und Altstadt attraktiver werden. Foto: Foto: CDU / CDU

2. Marcel Urbanski, 44 Jahre alt, wohnt in Neudorf, verheiratet. Beruf: Bankbetriebswirt. Themen: Steigerung der Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit, weitere Erneuerung und Ausbau von Fahrbahnen und Radwegen, Erhöhung der Attraktivität der Innen- und Altstadt. Hobbys: Sammeln von Souvenirmünzen. Kandidiert zum dritten Mal für die Bezirksvertretung.

Joachim Schneider ist bereits Mitglied in der Bezirksvertretung und möchte wieder gewählt werden. Foto: Foto: Carsten Paul / CDU

3. Joachim Schneider, 60 Jahre alt, wohnt in Neudorf, verheiratet. Beruf: Industriekaufmann. Themen: Wohnungen für junge Familien, Umweltschutz, Stadtteilentwicklung. Hobbys: Snooker und die Geschichte von Wanheimerort. Ist bereits Mitglied in der Bezirksvertretung und möchte wiedergewählt werden.

Dennis Schleß möchte sich für den Ausbau des ÖPNV einsetzen. Foto: Foto: Carsten Paul / CDU

4. Dennis Schleß, 28 Jahre alt, wohnt in Duissern, ledig. Beruf: Angestellter im öffentlichen Dienst. Themen: Ausbau des ÖPNV, bessere Radwege und Straßen, mehr Kita-, Spielplatz- und Freizeitangebote. Hobbys: Musik und gesellige Abende. Kandidiert zum ersten Mal für die BV Mitte.

Daniel Pfaff kandidiert zum ersten Mal für die Bezirksvertretung, Foto: Foto: Carsten Paul / CDU

5. Daniel Pfaff, 38 Jahre alt, wohnt in Neudorf, verheiratet. Beruf: Telefonischer Kundenbetreuer bei einer Bank in Duisburg in Teilzeit und Student Politikmanagement. Themen: Familie, Mobilität, Umwelt und Klima. Hobbys: Familie, Spazieren gehen, Fahrradfahren. Kandidiert zum ersten Mal für die Bezirksvertretung.