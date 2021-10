Retter brachten den Duisburger (50) nach dem Feuer in Obermarxloh in ein Krankenhaus.

Feuer Nach Feuer in Lebensgefahr: So geht es Duisburger (50) jetzt

Duisburg. Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Obermarxloh hat ein 50-Jähriger um sein Leben gekämpft. So geht es ihm jetzt.

Gute Nachrichten nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Obermarxloh (wir berichteten): Für den 50 Jahre alte Mann, den Rettungskräfte bewusstlos von seinem Balkon retteten, besteht nach Angaben von Freitagmorgen keine Lebensgefahr mehr. „Er wird das Krankenhaus in einigen Tagen verlassen können“, erklärte Polizeisprecher Jonas Tepe.

Gegen 4 Uhr am frühen Donnerstagmorgen war in der Erdgeschosswohnung des Wohnhauses an der Lessingstraße ein Feuer ausgebrochen. Rauch gelangte ins Treppenhaus. Mehrere Bewohner wurden von der Feuerwehr unverletzt ins Freie gebracht. Der 50-Jährige musste allerdings schnell in eine Klinik transportiert werden. Nun ist er auf dem Weg der Besserung.

[Stadtteil-Check für Duisburg: alle Artikel und Stadtteil-Zeugnisse im Überblick]

Der Ursache für den Wohnungsbrand ist weiter unklar. Die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei laufen.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg