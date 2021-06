Bewaffneter Raubüberfall dreier 17-Jähriger endet mit Unfall

Die Polizei nahm drei 17-Jährige fest, die ein Modegeschäft in Krefeld übefallen haben sollen.

Krefeld/Moers/Duisburg. Nach einem Überfall auf ein Modegeschäft in Krefeld endete die Fahrt dreier 17-Jähriger mit einem Unfall in Duisburg. Trio ist polizeibekannt.

Drei polizeibekannte 17-Jährige sollen am Freitagabend ein Bekleidungsgeschäft in Krefeld überfallen haben. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 21-jähriger Mitarbeiter sein Geschäft gemeinsam mit einem Freund (20) gegen 22 Uhr verlassen.

Auf der Straße sollen ihnen die drei maskierte und mit einer Pistole bewaffneten Jugendlichen aufgelauert haben. Sie forderten den Mitarbeiter nach Polizeiangaben auf, die Tür zum Laden wieder zu öffnen. Der 21-Jährige kam der Aufforderung nach, und zwei Männer betraten die Geschäftsräume. Der Dritte attackierte ihn ohne Vorwarnung mit Faustschlägen ins Gesicht und, als er auf dem Boden lag, mit weiteren Tritten. Ein Freund des 21-Jährigen ging dazwischen. Schließlich konnten die Opfer flüchten und die Polizei informieren. Der Mitarbeiter wurde bei dem Angriff leicht verletzt und kam für eine ambulante Behandlung in ein Krankenhaus.

Frau soll Räuber im dunkeln Renault mit Düsseldorfer Kennzeichen gefahren haben

Die drei Täter flüchteten in einem dunklen Renault, der vor der Tür geparkt stand. Das Fluchtfahrzeug war mit entwendeten Kennzeichen aus Düsseldorf versehen. Auf dem Europaring machten Beamte das Fahrzeug ausfindig und forderten die Fahrer zum Anhalten auf. Sie setzten jedoch die Fahrt fort, missachteten mehrere rote Ampeln und fuhren auf die Autobahn 57 in Richtung Moers.

Kurz nach der Abfahrt Moers-Kapellen verunglückte der Wagen am Giesenfeldweg in Duisburg. Die Täter setzten ihre Flucht zu Fuß fort. Mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Duisburg sowie einem Polizeihubschrauber wurden die Tatverdächtigen schließlich in Duisburg-Rumeln gestellt und festgenommen.

Bei ihnen handelt es sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft um drei polizeibekannte 17-Jährige Deutsche. Im Auto wurde eine Tasche mit einer Schreckschusspistole, mehreren Böllern und einem Brecheisen aufgefunden. Der Renault und die Tatmittel wurden sichergestellt. Die Hintergründe zur Tat sind unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer werden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

In einer vorherigen Version des Artikels war die Rede von einer noch flüchtigen Frau, die am Steuer gesessen habe. Diese Angabe haben Polizei und Staatsanwaltschaft mittlerweile korrigiert. Ebenso war zunächst die Rede vom Ladenbesitzer, bei dem 21-Jährigen handelt es sich jedoch um einen Mitarbeiter.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg