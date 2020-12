Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle in Duisburg-Homberg

Duisburg. Ein Mann hat in Duisburg-Homberg eine Tankstelle überfallen und den Kassierer mit einer Pistole bedroht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein bewaffneter Mann hat am Freitagabend in Duisburg eine Tankstelle überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Räuber den Verkaufsraum an der Rheindeichstraße in Homberg gegen 20.45 Uhr. Er bedrohte den Kassierer mit einer Pistole und verlangte Bargeld.

Duisburger Tankstellenräuber hatte Gesicht mit Corona-Schutzmaske verdeckt

Der eingeschüchterte Verkäufer öffnete daraufhin die Kasse und übergab dem Täter Geld in bislang unbekannter Höhe. Der Räuber griff sich noch verschiedene Tabakwaren und flüchtete unerkannt von der Tankstelle.

Die Polizei bittet nun um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und mit dicklicher Statur beschrieben, war ganz in Schwarz gekleidet und hatte sein Gesicht mit einer Kapuze und einem Mund-Nasen-Schutz verhüllt. Er trug eine schwarze Sporttasche bei sich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

