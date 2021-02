Eine Polizeistreife stoppte den 18-Jährigen aus Moers in Duisburg-Hochfeld.

Kontrolle Bewaffnet und mit Drogen: 18-Jähriger in Hochfeld gestoppt

Duisburg. Einem Moerser (18) droht nach einer Kontrolle in Duisburg-Hochfeld Ärger: In dem „geliehenen“ Wagen fanden Polizisten unter anderem Waffen.

Bewaffnet, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen 18-Jährigen in Hochfeld in einem fremden Golf gestoppt.

Als die Einsatzkräfte den jungen Mann gegen 1.30 Uhr auf der Wanheimer Straße anhielten, entdeckten sie auch, dass an dem Wagen falsche Kennzeichen angebracht waren. In dem VW fanden die Beamten eine Machete, eine Schreckschusswaffe und einige Gramm Marihuana.

Duisburg: Moerser erwartet Anzeige

Der Moerser gab in einer ersten Befragung an, dass er sich das Auto von einem Freund geliehen habe. An dessen Namen konnte er sich jedoch nicht erinnern.

Die Streifenpolizisten brachten den 18-Jährige auf die Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen der ganzen Reihe an Verstößen.

