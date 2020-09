An der Abfahrt Duisburg-Häfen fuhr der Lkw-Fahrer von der A 40 ab.

Polizeieinsatz Betrunkener Lkw-Fahrer fährt in Schlangenlinien über A 40

Duisburg. In Schlangenlinien ist ein betrunkener Lkw-Fahrer (42) über die A 40 in Duisburg gefahren. Ein Autofahrer alarmierte sofort die Polizei.

In Schlangenlinien ist ein betrunkener Lkw-Fahrer am Freitagabend über die A 40 in Duisburg gefahren.

Laut Polizei alarmierte ein 21 Jahre alte Autofahrer um 22.10 Uhr die Einsatzkräfte wegen der auffälligen Fahrweise des Lasters.

Der Sattelzug fuhr an der Abfahrt Duisburg-Häfen ab und beendete seine Fahrt an der Straße Am Schlütershof.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Duisburg. Den Duisburg-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Lkw-Fahrer fährt betrunken über A 40 bei Duisburg – Strafanzeige

Dort stellten ihn Polizisten und nahmen ihn für eine Blutprobe mit auf die Wache. Gegen eine Sicherheitsleistung durfte der 42-Jährige wieder gehen – mit einer Strafanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss im Gepäck.