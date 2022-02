In Obermeiderich hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht. Dabei zog er sich Verletzungen zu.

Blaulicht Betrunkener Autofahrer rammt in Meiderich Anhänger und Lkw

Duisburg. Ein betrunkener Autofahrer hat in Duisburg mehrere Fahrzeuge beschädigt. Er und sein Beifahrer erlitten bei dem Unfall Verletzungen.

Ein betrunkener Autofahrer hat in Duisburg-Mittelmeiderich zwei Anhänger und einen Lkw gerammt. Der 24 Jahre alte Fahrer war in der Nacht zum Samstag, 26. Februar, um 3.30 Uhr auf der Sympherstraße unterwegs, so die Polizei. Dort habe er die Kontrolle über seinen VW Golf verloren und sei auf einer Strecke von über 100 Metern gegen zwei geparkte Anhänger und einen geparkten Lkw geprallt.

Bei dem Unfall verletzten sich der Fahrer und sein 23 Jahre alter Beifahrer und kamen deshalb zur Behandlung in ein Krankenhaus, erklärt die Polizei. Dort sei dem betrunkenen Unfallfahrer auch eine Blutprobe entnommen worden. Der VW ist ein Totalschaden.

