Polizei Betrunkener Autofahrer hinterlässt Trümmerfeld in Walsum

Duisburg Ein junger Mann hat in Duisburg eine Spur der Verwüstung hinterlassen, als er betrunken durch Walsum fuhr. Am Ende floh er vor der Polizei.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen (17. Dezember, gegen 3.45 Uhr) an der Römerstraße in Duisburg-Walsum eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Der 21-Jährige am Steuer war in Richtung Hamborner Straße unterwegs, als er in Höhe der Lehnackerstraße erst mit einem Verkehrsschild, dann mit einer Straßenlaterne, einem Gartenzaun, einer Gartenlaube und schließlich mit einem Baum kollidierte.

Nach Karambolage-Tour: Polizei macht Atemalkoholtest beim Autofahrer

Vor dem Geländer des Kellergeschosses eines Mehrfamilienhauses endete die Fahrt. Der junge Mann flüchtete zu Fuß mit seinem Beifahrer (13).

In der Nähe des Unfallortes stellten Polizisten das Duo. Weil der Atem des 21-Jährigen nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, der positiv ausfiel. Die Einsatzkräfte schrieben eine Anzeige und stellten den Führerschein sicher. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

