Nach der zweiten Kollision stellte sich der betrunkene Autofahrer in Duisburg der Polizei.

Unfälle Betrunkener Autofahrer (32) rammt in Duisburg geparkte Autos

Duisburg. Gleich zwei Unfälle hat ein betrunkener Autofahrer in Rumeln-Kaldenhausen verursacht. Nach dem zweiten Zusammenprall stellte er seinen Wagen ab.

Ein offenbar betrunkener Autofahrer hat am späten Montagabend in Rumeln-Kaldenhausen mehrere Autos gerammt.

Laut Polizei fuhr der 32-Jährige mit seinem roten Kia gegen 23.45 auf der Kapellener Straße zunächst in einen Mercedes, der am Fahrbahnrand geparkt stand. Statt anzuhalten, drehte der Mann eine Runde durch die Siedlung und prallte an der Darwinstraße auch noch gegen einen grauen Seat.

Unfälle in Duisburg: 32-Jähriger stellt sich der Polizei

An der Straße Im Niederfeld stellte der 32-Jährige schließlich seinen Wagen ab und ging zurück zur Kapellener Straße. Polizisten, die dort gerade den ersten Unfall aufnahmen, gab er sich als Verursacher zu erkennen.

Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher und nahmen ihn für eine Blutprobe mit auf die Wache. Der Kia-Fahrer muss sich nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenuss und Unfallflucht auseinandersetzen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]