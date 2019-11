Duisburg. Autofahrer stehen sich an einer Engstelle in Duisburg-Bergheim gegenüber. Keiner gibt nach, bis die Jeep-Fahrerin entnervt aussteigt und geht.

Betrunkene Frau lässt Auto einfach auf der Straße stehen

Rechthaberei am Steuer ist zwar Alltag, wenn allerdings noch Alkohol ins Spiel kommt, kann sie teuer zu stehen kommen. Samstagnacht in Bergheim an einer Engstelle Güterstraße / Auf der Heide: Zwei Autofahrer können sich nicht einigen, wer Platz machen soll. Der Golf-Fahrer und die Jeep-Fahrerin bleiben stur stehen. Dann reißt der 59-Jährigen der Geduldsfaden, sie steigt aus, geht zu Fuß nach Hause und lässt den Jeep einfach stehen. Der Golf-Fahrer ruft die Polizei. Als die Beamten bei der Frau klingeln, stellen sie fest, dass die 59-jährige betrunken ist. Auf der Wache wird ihr eine Blutprobe entnommen, die 1,14 Promille ergibt. der Führerschein ist erstmal weg.