Eine alkoholisierte Frau (45) ist mit ihrem Auto in eine Haltestelle in Duisburg-Wanheimerort gekracht. Beim Eintreffen am Unfallort bot sich der Polizei ein Bild der Zerstörung.

Unfall Betrunkene Frau kracht in Duisburg mit Auto in Haltestelle

Duisburg. Schwer verletzt: Eine alkoholisierte Frau ist in der Nacht zu Sonntag mit ihrem Auto in eine Haltestelle in Duisburg-Wanheimerort gekracht.

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in der Nacht zum Sonntag, 6. Juni, gegen 3 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und die Haltestelle Rheintörchenstraße in Duisburg-Wanheimerort demoliert. Die 45-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Beim Eintreffen am Unfallort bot sich der Polizei ein massives Schadensbild. Ein Zeuge hatte die Beamten alarmiert, als er ein auf der Seite liegendes Auto sah, nachdem er zuvor einen lauten Knall gehört hatte. Aus zur Zeit noch ungeklärten Gründen war die 45-Jährige mit ihrem Auto in den links neben der Fahrbahn befindlichen Wartebereich der Haltestelle gekracht. Dabei zerstörte sie mehrere Begrenzungspfosten sowie das dortige Wartehäuschen.

Polizei Duisburg stellt Auto, Handy und Führerschein der Fahrerin sicher

Glücklicherweise befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen im Wartebereich. Der Alfa Romeo der Fahrerin überschlug sich und kam auf der Seite liegend zum Stehen. Die alkoholisierte Fahrerin wurde durch die Feuerwehr geborgen, im Krankenhaus wurde ihr auch eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei sperrte den Unfallort für die Dauer der Hilfeleistung und Unfallaufnahme bis zur Beendigung der Reinigungsarbeiten durch die Wirtschaftsbetriebe der Stadt Duisburg. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein, das Mobiltelefon sowie das Auto der Fahrerin sicher und fertigten eine Strafanzeige.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg