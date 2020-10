Die Duisburger Polizei hatte eine Frau mitten in der Nacht betrunken in einem Hauseingang entdeckt. Den Beamten erzählte die 39-jährige Neudorferin, dass sie sich in der Nacht zum 25. Februar ans Steuer ihres Autos gesetzt hatte, um auf der Autobahn A 40 einen Baum zu suchen. Hier habe sie sich das Leben nehmen wollen. Bis zum Geständnis vor dem Amtsgericht dauerte es dann etwas länger.

Die Polizei hatte die Frau in der Tatnacht schon zuvor kennen gelernt. Gegen Mitternacht waren die Beamten herbei gerufen worden, weil die 39-Jährige die Wohnung ihres Ex nicht verlassen wollte. Schon da war sie alles andere als nüchtern gewesen. Vier Stunden später hockte sie dann irgendwo in Neudorf und berichtete von der Selbstmordfahrt, die dann doch keine war.

Polizisten belehrten die Angeklagte vergeblich über ihre Rechte

Hinweise der Polizisten, dass sie sich nicht selbst belasten müsse, hatte die 39-Jährige geflissentlich ignoriert. In ihrem Blut wurden 1,5 Promille Alkohol und Spuren von Cannabis und Amphetamin festgestellt.

Für die Trunkenheitsfahrt war der Angeklagten im März ein Strafbefehl über 900 Euro Geldstrafe (30 Tagessätze zu je 30 Euro) und ein Jahr Führerscheinsperre ins Haus geflattert. Die Angeklagte legte Einspruch ein und war bei einem ersten Verhandlungsversuch Anfang September alles andere als einsichtig.

Das Geständnis kam reichlich spät

Die Erkenntnisse aus zwei verschiedenen Polizeieinsätzen und das betrunkene wirre Gerede ihrer Mandantin seien doch kein Beweis, hatte die Verteidigerin zur Verwunderung anderer Juristen im Saal argumentiert. Und sie bestand darauf, sämtliche Polizisten als Zeugen zu vernehmen. Das aber erwies sich bei der Neuauflage des Verfahrens als unnötig. Denn nach einem langen Rechtsgespräch legte die Angeklagte ein Geständnis ab, wenn auch sehr pauschal.

Am Strafbefehl änderte sich unter dem Strich nichts. Da die Einkommensverhältnisse der 39-Jährigen inzwischen deutlich schlechter sind, wurde lediglich die Höhe der Tagessätze gesenkt, so dass sie nun nur noch 300 Euro bezahlen muss. Der Führerschein ist jetzt noch ein halbes Jahr gesperrt. Schließlich ist seit Erlass des Strafbefehls auch schon ein halbes Jahr ins Land gegangen.