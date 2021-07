Eine betrunkene 74-Jährige war in Duisburg bereits durch ihre unsichere Fahrweise aufgefallen, als sie einen parkenden Wagen beschädigte und danach Fahrerflucht begann.

Verkehrsunfall Betrunkene begeht Fahrerflucht nach Autounfall in Duisburg

Duisburg. Eine betrunkene Seniorin stieg in ihr Auto und beging Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall in Duisburg. Die Polizei fahndete umgehend nach ihr.

Eine betrunkene Seniorin hat Fahrerflucht begangen, nachdem sie in Duisburg einen Autounfall verursacht hatte. Wie die Polizei mitteilt, war die 74-Jährige am frühen Samstag, 10. Juli, kurz nach Mitternacht, auf der Sittardsberger Allee in Buchholz bereits anderen Verkehrsteilnehmern durch ihre „unsichere Fahrweise“ aufgefallen, als sie dann einen geparkten Wagen erheblich beschädigte und danach einfach weiterfuhr.

Polizisten fahndeten umgehend nach der Fahrerin und konnten sie angehalten. Sie überprüften die Fahrtüchtigkeit der Seniorin und stellten fest, „dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand“. Auf der Wache wurde ihr eine Blutprobe entnommen und sie durfte nicht mehr weiterfahren. Der Führerschein konnte jedoch zunächst noch nicht sichergestellt werden.

