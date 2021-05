Betrunken zur Wache gefahren: Lkw-Fahrer fällt erneut auf

Besuch bekam die Polizei in Duisburg-Buchholz am Dienstag von einem 30-jährigen Lkw-Fahrer, der seine zweite Anzeige kassierte.

Duisburg. Betrunken am Steuer – ein 30-Jährige schaffte das in Duisburg innerhalb von drei Tagen zwei Mal. Die Polizei beschlagnahmte das zweite Fahrzeug.

Erst am Sonntagabend hatte die Polizei Duisburg einen 30-Jährigen samt Kollegen gestoppt, als dieser mit einem Laster betrunken über eine Bundesstraße und die A 59 fuhr. Wie die Polizei mitteilte, gab es am Dienstagmorgen ein schnelles Wiedersehen: Diesmal tauchte der Fahrer vor der Wache in Buchholz freiwillig auf und fragte nach seinem beschlagnahmten Sattelzug – allerdings erneut betrunken und damit straffällig unterwegs.

Denn neben dem Lkw hatten die Beamten am Sonntag auch den Führerschein des 30-Jährigen einkassiert, was diesen nicht daran hinderte, sich per Auto auf dem Weg zur Wache im Duisburger Süden zu machen. Dort bekam der Fahrer sein Fahrzeug natürlich nicht wieder, sondern musste eine weitere Blutprobe abgeben. Das Ergebnis: Alkohol im Blut.

Der nächste Fahrzeugschlüssel geht an die Polizei Duisburg

Zusätzlich stellte die Polizei den Autoschlüssel sicher, weshalb es für den Mann zu Fuß nach Hause ging. Im Gepäck: eine zweite Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.

Am Sonntag waren der Mann und sein 41-jähriger Mitfahrer auf der B 288 und der A 59 aufgefallen, als sie ohne Licht und in Schlangenlinien in Richtung Dinslaken fuhren. Die Polizei stoppte das Gespann an der Ausfahrt Duisburg-Zentrum und stellte ein erste Anzeige aus.

