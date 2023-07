Betrugsmasche: Senior (81) aus Duisburg verliert alles

Am Mittwoch meldeten sich die Betrüger zunächst telefonisch bei dem Duisburger. (Archivbild)

Duisburg. Betrüger haben eine Senior aus dem Duisburger Süden um seine gesamten Ersparnisse gebracht. So setzten die Täter den Mann unter Druck.

Ein Anruf, eine Lügengeschichte und plötzlich sind alle Ersparnisse weg. So ging es einem 81-Jährigen aus Duisburg, den Kriminelle mit sogenannten Schockanrufen massiv unter Druck gesetzt haben.

Die Trickbetrüger meldeten sich am Mittwoch telefonisch bei dem Mann. Zunächst log dort ein falscher Polizeibeamter, dass die Tochter des Seniors einen lebensgefährlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Kurz darauf klingelte das Telefon erneut. Nun stellte sich der Anrufer als Haftrichter vor und behauptete, dass der Tochter gegen eine Kaution eine Haftstrafe erspart bleiben würde.

Also suchte der 81-Jährige seine Ersparnisse und wertvollen Schmuck zusammen. Gegen 14 Uhr traf er sich dann an der Kaiserswerther Straße, nahe Pösgesweg, mit einer Frau zur Übergabe. Vor Ort überreichte er ihr Geld und Wertgegenstände in einem Stoffbeutel.

Die Kripo ermittelt nun in dem Fall und sucht nach der Abholerin. Laut Beschreibung soll die Frau etwa 25 bis 30 Jahre alt und schlank sein. Sie hat schulterlanges, dunkles Haar und trug zum Tatzeitpunkt eine Dreiviertelhose. Hinweise zu der Unbekannten nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

Duisburger Polizei warnt vor Schockanrufen

Die Duisburger Polizei warnte zudem in einer Mitteilung von Donnerstag: Seit Mittwoch hätten vermehrt Bürgerinnen und Bürger den Notruf gewählt, weil sie Anrufe von falschen Polizeibeamten erhielten oder auch falsche Handwerker oder vermeintlich Pflegedienst-Mitarbeiter vor ihren Haustüren standen. Die Behörde rät: „Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an.“

Die echte Polizei würde niemals Geld oder Schmuck in Verwahrung nehmen. Sollten Zweifel an der Geschichte eines Anrufer bestehen, sollten Betroffene auflegen und die Notrufnummer 110 wählen.

