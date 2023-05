Per SMS kommen Nachrichten auf Handys und behaupten, vom Hauptzollamt zu stammen. Das ist eine Betrugsmasche, betont die Behörde.

Betrug Betrugsmasche per SMS: Zoll warnt vor diesem Paket-Trick

Duisburg. Der Zoll warnt vor einer Betrugsmasche per SMS: Bürger sollen auf einen Link klicken, weil ein Paket für sie bereit liege. Das soll man tun.

Im Bereich des Hauptzollamts Duisburg treten derzeit vermehrt Fake-SMS auf. Der Zoll warnt vor diesen falschen Mitteilungen, die auf dem Smartphone landen. In den Meldungen wird behauptet, das eine Sendung beim Zoll liege, für die Gebühren fällig werden.

Darunter folgt ein Link. Wer diesem folgt, wird aufgefordert, Überweisungen zu tätigen oder seine Bankdaten preiszugeben. Der Zoll betont in einer Mitteilung, dass er sich nie per SMS an Paketempfänger wendet. Es handele sich um eine Betrugsmasche.

Bürger versuchten, die Gebühr beim Zoll bar zu bezahlen

Vereinzelt hätten sich Bürger an den Zoll gewandt, weil sie den Betrag einzahlen wollten. Einige hätten es bar bei der Zahlstelle bezahlen wollen.

Empfänger solcher Nachrichten sollten diese einfach löschen. Es gebe in der Kommunikation mit Behörden zudem eine ausreichende Frist, um sich über die Echtheit von Schreiben und Mitteilungen zu informieren.

Das Hauptzollamt Duisburg ist für die Kreise Wesel und Kleve, sowie für die Städte Oberhausen, Mülheim, Essen und Duisburg zuständig. Für diese Region ist das Hauptzollamt Ansprechpartner für die Wirtschaft und rund 2,2 Millionen Einwohner/innen.

