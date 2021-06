Razzia Betrug in der Baubranche? Zoll durchsucht 50 Objekte

Duisburg. Das Hauptzollamt Duisburg hat Wohnungen und Firmengebäude durchsucht. Ermittlungen gegen 13 Beschuldigte aus der Bau- und Personaldienstbranche.

Zöllner des Hauptzollamts Duisburg, die Polizei und die Steuerfahndung haben am Mittwoch unter anderem in Duisburg, Essen und Berlin 50 Wohnungen und Firmenräume wegen des Verdachts der Betrugs durchsucht. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen 13 Beschuldigte aus der Personaldienstleistungs- und Baubranche. Sie sollen Löhne gewerbsmäßig veruntreut und einbehalten haben.

Rund 300 Kräfte waren an der konzentrierten Aktion beteiligt. Sie stellten unter anderem Computer und Smartphones als Beweismittel sicher. Außerdem wurde ein Haftbefehl gegen einen Hauptbeschuldigten vollstreckt und bei ihm 180.000 Euro gepfändet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg sicherte das Amtsgericht Duisburg am Mittwoch insgesamt Vermögensarreste in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Hauptzollamt Duisburg wertet nun beschlagnahmte Unterlagen aus

Auf die Durchsuchungen folgen nach Angaben des Hauptzollamts nun die intensive Auswertungen der beschlagnahmten Unterlagen und Datenträgern. Weitere Angaben machte die Behörde mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg