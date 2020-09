Betrüger stiehlt Duisburgerin (90) Geld und alte Kinderfotos

Duisburg. Ein Trickbetrüger hat in Duisburg-Obermeiderich die Brieftasche einer 90-Jährigen gestohlen. Darin befanden sich Bargeld und alte Kinderfotos.

Laut Polizei fing der Unbekannte die Seniorin gegen 11.30 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Wiesbadener Straße ab. „Hallo Frau X, wir kennen uns doch“ begrüßter er die Meidericherin und schenkte ihr zwei silberne Armbanduhren.

Trickbetrüger flüchtet in Duisburg-Obermeiderich mit Beute

Die 90-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung. Dort lief er in einem unbeobachteten Moment in ihr Schlafzimmer, schnappte sich ihre Brieftasche mit Geld und Fotos und verließ die Wohnung kommentarlos. Ein paar Minuten später bemerkte die Seniorin und alarmierte die Polizei.

Die Kripo sucht nun nach dem Trickbetrüger, der laut Beschreibung circa 30 bis 40 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein soll. Zum Tatzeitpunkt trug er eine blau-weiße Jacke mit Streifen auf der Brust und eine helle Sporthose.

Hinweise zu dem Mann nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen.