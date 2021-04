Fahndung Betrüger klingeln zweimal an Tür einer Duisburgerin (83)

Duisburg. Gleich zweimal standen Trickbetrüger an der Tür einer 83-Jährigen aus Duisburg-Großenbaum. Die Polizei fahndet nach den Männern.

Gleich zweimal haben Trickbetrüger an der Tür einer 83-Jährigen in Duisburg-Großenbaum geklingelt.

Nach Erkenntnissen der Polizei stand zunächst einer der Unbekannten am Mittwoch gegen 12 Uhr vor der Tür der Seniorin an der Lauenburger Allee. Er stellte sich am Vodafone-Mitarbeiter vor, der einen Telefonanschluss anbringen müsse.

Duisburg: Trickbetrüger kommt einen Tag später in Begleitung wieder

Am Donnerstag um 11 Uhr kam der Mann wieder – diesmal in Begleitung. Angeblich suchten die beiden Betrüger im Wohnzimmer der Frau nach einer weiteren Telefonbuchse.

Anschließend verließ das Duo die Wohnung wieder. Kurz darauf bemerkte die 83-Jährige, dass Bargeld aus dem Schlafzimmer fehlte.

Die Kripo sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Lauenburger Allee bemerkt haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280 0 entgegen.