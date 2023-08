Betrüger erbeuten viel Geld: Senior stundenlang bearbeitet

Duisburg. Betrüger haben zwei Senioren aus Duisburg um ihre Ersparnisse gebracht. Einen 86-Jährigen bearbeiteten sie über drei Stunden lang am Telefon.

Trickbetrüger haben zwei Senioren aus Duisburg am Donnerstag um ihre Ersparnisse gebracht. Laut Polizei erbeuteten die Täter jeweils „eine hohe Summe Bargeld“.

Die beiden Fälle im Detail: Zur Mittagszeit klingelte das Telefon eines 86-Jährigen aus Rheinhausen. Am anderen Ende der Leitung gab sich der Anrufer als ein Richter des Duisburger Amtsgerichts vor – und log: Der Sohn des Duisburgers habe einen tödlichen Autounfall verursacht und nur gegen Zahlung einer Kaution würde ihm die Haft erspart bleiben.

Anschließend gab der Betrüger den Hörer an den vermeintlichen Sohn weiter, der ins Telefon schluchzte. Ganze dreieinhalb Stunden bearbeiteten die Anrufer den 86-Jährigen. Dann suchte der Mann sein Erspartes zusammen und traf sich um 15 Uhr in dem Wohngebiet nahe der Lindenallee zur Geldübergabe.

Dort nahm eine Frau das Geld in Empfang. Sie soll etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank sein. Zum Zeitpunkt der Übergabe trug sie eine Hornbrille, eine dunkle Bluse zu einem braunen Kostüm und seine blonden Haare zu einem Dutt gebunden.

Der Betrug fiel auf, weil der echte Sohn des 86-Jährigen am Donnerstag spontan zu Besuch kam. Gemeinsam alarmierten sie die Polizei.

Falscher „Sparkassen-Mitarbeiter“ ruft Duisburger an

Auch bei einem 73-Jährigen aus Beeckerwerth meldeten sich die Trickbetrüger zunächst telefonisch. In diesem Fall stellten sich die Täter als Sparkassen-Mitarbeiter vor und behaupteten, dass das Geld des Mannes in Sicherheit gebracht werden müsste. Die Kripo würde vorbeikommen und sein Bargeld sichern.

Als gegen 16.15 Uhr im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße dann ein Mann an der Haustür des 73-Jährigen schellte, glaubte dieser, dass er das Geld also bei der Polizei in Verwahrung gab. Der Unbekannte trug sogar ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck „Polizei“. Er soll circa 30 Jahre alt und 1,85 Meter groß sein. Er hat kurze, dunkle Haare und sprach laut Beschreibung „mit türkischem Akzent“.

Zeugenhinweise zu den Taten nehmen die Ermittler des das Kriminalkommissariats 32 unter 0203 280 0 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen: „Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei oder auch ein Richter nimmt Ihr Geld oder Schmuck niemals in Verwahrung.“

