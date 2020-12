Mehrere Duisburger Altenheime melden derzeit Corona -Ausbrüche unter Bewohnern und Mitarbeiter ( wir berichteten ). Auch das Awocura-Seniorenzentrum Ernst Ermert in Duissern gehört weiter zu den besonders betroffenen Einrichtungen. Bereits vor rund zwei Wochen hatte Awocura-Geschäftsführer Michael Harnischmacher von mehreren Fällen mit leichten und schweren Verläufen berichtet . Aktuell sind nach seinen Angaben 15 Bewohner bei einer Bettenzahl von 144 und acht Mitarbeiter infiziert.

Das generelle Besuchsverbot für das Haus bestehe aber nicht mehr. In Abstimmung mit der WTG-Behörde (früher Heimaufsicht) „lassen wir aktuell wieder Besuche zu“, so Harnischmacher. „Angehörige können nach Terminvereinbarung die Bewohner besuchen.“

Corona: Im Duisburger Awocura-Heim Im Schlenk nur ein Bewohner positiv getestet

In den vier weiteren Awocura-Häusern in Duisburg gibt es nach Angaben des Geschäftsführers derzeit nur einen Corona -Fall. Im Seniorenzentrum Im Schlenk ist demnach ein Bewohner positiv getestet worden. Die Einrichtung in Wanheimerort hatte im Frühjahr den bisher größten öffentlich bekannten Corona-Ausbruch in einem Duisburger Altenheim mit am Ende 90 Fällen und elf Toten zu verkraften.