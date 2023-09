Beste Aussicht für Marina-Markt im Duisburger Innenhafen

Der beliebte Marina-Markt im Innenhafen wird am Sonntag tausende Besucher anlocken – die Wettervorhersage verspricht Sonne und bis zu 30 Grad.

Duisburg. Die Händler und Veranstalter des beliebten Duisburger Marina-Marktes am Innenhafen freuen sich aufs Wochenende – und einen sonnigen Markttag.

Der Marina-Markt im Duisburger Innenhafen wird am kommenden Sonntag zum Spätsommer-Vergnügen: Die Wetterprognose fürs Wochenende verspricht Sonnenschein und bis zu 30 Grad.

„Für den Markt am Innenhafen ist das Wetter perfekt“, frohlockt Alexander Klomparend als Sprecher des Veranstalters Duisburg Kontor. Geöffnet ist der Marina-Markt von 11 bis 18 Uhr.

Neben vielen Händlern mit frischen Lebensmittelangeboten wird an zahlreichen Ständen Kunst und künstlerisches Handwerk angeboten. Darüber hinaus soll es ein breites Angebot an internationalen Speisen und kühlen Getränken geben, „so dass der sommerliche Marktbummel am Wasser zum mediterranen Erlebnis werden kann“, wirbt Kontor.

Für jüngere Besucher gibt es eine Hüpfburg der Stadtwerke, Kinderschminken, Luftballon-Modellage und einen Mosaik-Workshop.

