Besondere Premiere: So feiern Duisburgs Jecken bei Flic Flac

Duisburg. Duisburgs Karnevalisten haben beim Zirkus Flic Flac eine rauschende Altweiber-Party gefeiert. Was bei der Premiere unter dem Zeltdach auffiel.

Duisburg, Helau! Mit einer besonderen Premiere sind die Jecken in die Hochphase der Karnevalssession gestartet. Denn die Herrschaft über die Stadt an Rhein und Ruhr übernahmen die Karnevalisten um Prinz Kai-Uwe I. im Zelt des Zirkus Flic Flac.

Das gelb-schwarze Zelt am Alten Güterbahnhof war am Altweiberdonnerstag Austragungsort des Rathaussturms. Für Traditionalisten nicht unbedingt passend, für die Feierwütigen ein Volltreffer. Denn circa 1000 bunt kostümierte Partygäste waren bereits da und in bester Stimmung, als die Prinzengarde Oberbürgermeister Sören Link pünktlich um 11.11 Uhr hereinführte. Der als American-Football-Spieler verkleidete OB hatte dabei Stadtdirektor Martin Murrack (ebenfalls in Football-Montur) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas an seiner Seite.

Und er wusste zu diesem Zeitpunkt bereits, was ihm nun blühte: Zwar kündigte Link an, seine Krawatte mit aller Macht verteidigen zu wollen. Wenige Momente später war der Schlips jedoch bereits Eigentum der Huckinger Möhne Anja Weisenfeld. Sie hatte stellvertretend für alle Karnevalistinnen zur Schere gegriffen. „Genießt die Karnevalstage und bleibt gesund“, wünschte der Oberbürgermeister dann den Narren. Bei seiner kurzen Ansprache unterlief Link noch ein kleinerer Patzer: Statt des Helau-Dreiklangs schloss er nur mit einem einfachen „Duisburg, Helau!“ ab.

Über 1000 Menschen feierten in Duisburg unter dem Zeltdach. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Duisburger wollen endlich wieder Karneval feiern

Die Bienen, Piraten, Engel und Piloten trugen es ihm nicht nach. Sie forderten dagegen lautstark den Regenten des Duisburger Karnevals. Dieser reichte das Zepter/Mikro jedoch umgehend an seine Pagin Romina weiter. Altweiber gehört nun mal dem schönen Geschlecht.

45 Minuten gaben der Prinz und seine Crew auf der großen Bühne Vollgas. Und sie bestätigten, was aus der Karnevalsszene schon die ganze Session zu hören ist: Der Hofstaat samt Kinderprinzenpaar gehört in Sachen Stimmung und Begeisterung zur Spitze in Duisburgs Karnevalshistorie.

Eine Gruppe Bienen summte mit bester Laune durch das Karnevalstreiben. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Und sie treffen auf eine Gefolgschaft, die so beschwingt feiert, wie seit Jahren nicht mehr: 2021 hatte die Corona-Pandemie Deutschland fest im Griff, die Session fiel praktisch komplett ins Wasser. 2022 – die lokale Sieben-Tage-Inzidenz bewegte sich um die 1000er-Marke herum – herrschte lange Unklarheit über die Corona-Vorgaben für die tollen Tage. Als dann alles organisiert war, überrollte der nächste Schlag die Karnevalisten: Am 24. Februar, dem Datum der Altweiberfastnacht im vergangenen Jahr, griff Russland die Ukraine an. Die Feierlichkeiten zu Altweiber zogen die Karnevalisten im Gefühlschaos noch durch. Am Nachmittag trafen sie dann jedoch die schwere Entscheidung, unter anderem den Rosenmontagszug abzusagen. Katerstimmung statt Karnevalsfreude.

Prinz Kai-Uwe I. und die Kinderprinzencrew übernahmen für gut eine Dreiviertelstunde das Bühnenprogramm. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Die ist nun zurück – trotz der erschütternden Bilder aus dem Erdbebengebiet aus den vergangenen Tagen. Die Jecken feiern das Leben – ohne Maske und ohne Abstandsregeln. Stattdessen haken sich die verkleideten Narren untereinander ein, stoßen gemeinsam an und haben Spaß. „Die Leute wollen wieder Karneval feiern. Tradition und Brauchtum haben überlebt und sind ihnen weiter wichtig“, fasst Michael Jansen, Präsident des Hauptausschusses Duisburger Karneval (HDK), zusammen. Der HDK hat die Sause bei Flic Flac auf die Beine gestellt. Jansen gibt aber auch zu, dass die vergangenen Jahre eine schwierige Zeit gewesen seien. „Sie haben definitiv am Fundament gekratzt“, so der HDK-Präsident. Gesellschaften schlossen sich zusammen, unter anderem der Närrische Stammtisch löste sich auf.

Nun schunkeln sich die Jecken zurück in die Normalität. Viele der Karnevalisten sprechen am Donnerstag von einer „sehr guten“ und „schönen“ Session. Bis 18 Uhr feiern sie an diesem Tag unter dem Zeltdach. Anschließend geht es bei den Veranstaltungen der einzelnen Karnevalsgesellschaften im Stadtgebiet weiter.

