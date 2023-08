Besondere Club-Nacht in Duisburg: Fünf Partys – ein Ticket

Das Stapeltor nimmt an der Club-Nacht zum Platzhirsch-Festival teil. Dazu gibt es vier weitere Locations die am 26. August mit einem Ticket besucht werden können.

Duisburg. Zum Platzhirsch-Festival gibt es in Duisburg eine Club-Nacht mit fünf besonderen Party-Locations. Was Besucher erwartet und wo es Tickets gibt.

In drei Wochen wird es wieder wild im Duisburger Stadtgebiet. Der „Platzhirsch“ pirscht vom 25. bis zum 27. August durch das Dellviertel. Das Festival findet in diesem Jahr zum zehnten Mal statt – und die Macher haben sich zur Feier des Tages etwas Besonderes einfallen lassen: Unter dem Titel „Nachthirsche“ kann man am Samstag, 26. August, mit einem Ticket fünf Partys in unterschiedlichen Locations besuchen. Der Vorverkauf läuft.

Gestemmt wird das Festival nach wie vor von Ehrenamtlichen. „Ehrlich gesagt fühlt es sich für uns noch nicht nach zehn Jahren an, denn viele von uns sind erst später dazu gestoßen“, blickt Mit-Organisator René Schwenk zurück. Er selbst war bei der ersten Ausgabe als Musiker mit seiner Post-Rock-Band „Kokomo“ dabei. Ausgerechnet zum ersten runden Geburtstag sieht’s mit den Finanzen nicht ganz so rosig aus, weshalb nur der Dellplatz, die Kirche St. Joseph und die „Säule“ bespielt werden.

Fünf Locations in der Duisburger Innenstadt können besucht werden

Kate Boss legt im Café Movies auf. Foto: Selina Sielaff / WAZ

Am Samstagabend gibt es mit der Partynacht nun eine Alternative. „Wir wollen mit euch feiern. Zum Zehnjährigen gibt es deshalb die erste ,Nacht-Hirsche’-Partynacht mit DJs aus unterschiedlichen Partyformaten“, heißt es in der Ankündigung. René Schwenk ergänzt: „Wir hatten im vergangenen Jahr schon eine Party im Stapeltor, die ist aus allen Nähten geplatzt.“

Da die Auswahl an Ausgehlocations momentan nicht so groß sei, freut sich Schwenk, dass auch das Pollok an der Wallstraße und das Mimi e Rosa mitmachen. Letzteres war auch schon bei einem der vorherigen Platzhirsche mal als Konzert-Standort dabei. Mit Kevin Lietz als Organisator ist übrigens jemand am Start, der sich in der Szene bestens auskennt – Lietz hat auch schon die „Nachtstrolche“ veranstaltet.

Partynacht in Duisburg: Diese Locations sind dabei

Im Stapeltor wird am 26. August ab 23 Uhr House, Electro und Techno „kissed by Heavy Bass“ aufgelegt. Im Café Movies sind „Kate Boss“ und „Dirtysandzo“ zu Gast und spielen Hits von den 1980er Jahren bis heute. Im „Indie“ ist richtig, wer Postpunk, Rock’n’Roll und New Wave mag. „Dieter Disko“ ist mit Boba Natt am Start. Ein Wiedersehen mit Claudio, der schon beim Traumzeit-Festival für Stimmung sorgte, gibt es in der Nacht im „Pollok – neues Glück“. Elektropunk und Southamerican Underground landet bei ihm auf dem Plattenteller. Im Mimi e Rosa kommen Indiepop-Freunde auf ihre Kosten.

Kartenvorverkauf hat begonnen

Die Eintrittskarten kosten ab zehn Euro. Wer 15 oder 20 Euro zahlt, unterstützt das Platzhirsch-Festival, das ansonsten kostenlos ist. Tickets gibt’s online im Vorverkauf auf der Seite www.platzhirsch-duisburg.org.

