Duisburg Berufliche Orientierung: So profitieren Schüler und Handwerk

Duisburg. Die „Berufliche Orientierung für Zugewanderte“ (BOF) hilft Schülern, Handwerksberufe kennenzulernen. Das kann gegen den Fachkräftemangel helfen.

Im Neumühler Bildungszentrum Handwerk durften sich jetzt 13 Schüler des Robert-Bosch-Berufskollegs über besondere Zertifikate freuen. Diese können sie ihren Bewerbungen fortan als Eigen-PR anfügen: Die Schüler aus sieben verschiedenen Ländern – aus Syrien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Polen, Kroatien und aus dem Irak – haben ein halbes Jahr an dem Programm „Berufliche Orientierung für Zugewanderte“ (BOF) teilgenommen.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

BOF soll jungen, aber nicht mehr schulpflichtigen Zugewanderten praxisnahe Wege in eine Berufsausbildung eröffnen. Das Programm wird unterstützt vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen Fachsprache und Fachkenntnisse für Ausbildungsberufe – und werden dabei intensiv betreut.

Berufliche Orientierung für Zugewanderte (BOF): In Duisburg 870 Teilnehmer seit 2016

Das Duisburger Bildungszentrum Handwerk unterstützt seit 2015 diese Integrationsarbeit, um für Geflüchtete und Zugewanderte den Weg in den deutschen Arbeitsmarkt möglich zu machen. In Duisburg ist das Modell ein Erfolg: Seit 2016 haben 870 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Chancen genutzt.

Neu ist die Kooperation mit dem Hamborner Robert-Bosch-Berufskolleg. Durch die Zusammenarbeit soll die Verzahnung zwischen schulischer Bildung und praktischen Elementen noch besser gelingen.

Die Teilnehmer freuten sich sichtbar, als sie ihre Zertifikate in den Händen halten. Einige von ihnen haben mehrere Handwerksberufe kennengelernt, waren beispielsweise als Maler, Metallbauer oder beim Friseur im Einsatz. Neun bis 18 Wochen lang haben sie getestet, ob die ausgewählten Berufe ihren persönlichen Eignungen und Interessen entsprechen.

Kreishandwerkerschaft will mit BOF Arbeitskräfte gewinnen

Dr. Frank Bruxmeier ist Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Duisburg und seit elf Jahren am Bildungszentrum Handwerk tätig. Er betont die Wichtigkeit des Projektes: „Im Handwerk schlummern viele Karrierechancen, die leider häufig ungenutzt bleiben. Mit Hilfe dieses Projektes wollen wir weitere Arbeitskräfte gewinnen. Wir hatten selten so eine Gruppe, die so motiviert war.“

Einige von ihnen werden in den Sommerferien weitere Praktika absolvieren, die meisten haben einen Schulabschluss erreicht. Bruxmeier ist sich sicher: „Die jungen Männer werden den Weg in eine betriebliche Ausbildung im nächsten Jahr finden.“

Fachkräftemangel deutlich spürbar

Die Kreishandwerkerschaft möchte bei der nächsten Runde des Programms nach den Sommerferien mehr jungen Menschen den Zugang dazu ermöglichen. Beim aktuellen Kurs hatten sich in Duisburg – gegen den Bundestrend – gar keine Frauen beworben. Bruxmeier und sein Team hoffen, dass sich das ändert.

Simone Peeters, Schulleiterin des Hamborner Robert-Bosch-Berufskollegs, unterstreicht vor allem die Vorteile der Kooperationsvereinbarung: „Die Schüler werden intensiv begleitet und betreut. Meiner Meinung nach ist dies ein wirkliches Geschenk für die Teilnehmer.“

Bruxmeier kritisiert mit Blick auf den Arbeitskräftemangel und die Bemühungen um Personal auch die Bundespolitik: „Es kann nicht sein, dass Mitglieder unserer Bundesregierung nach Brasilien fliegen, um dort Fachkräfte anzuwerben. Selbstverständlich brauchen wir dringend Nachwuchs, aber durch Förderungen und gezieltes Anwerben könnte man schon deutlich mehr erreichen.“

„Betriebe müssen mehr Praktikumsplätze anbieten“

Das BOF-Programm ist ein Lösungsansatz. Bruxmeier betont, dass es seit zwölf Jahren eine Image-Kampagne gebe, die sich an junge Leute richtet: Social Media und Plakate sollen junge Menschen aufs Handwerk aufmerksam machen.

In Duisburg werden gezielt Schüler der achten, neunten und zehnten Klassen angesprochen. Allerdings nimmt Bruxmeier auch die Handwerksbetriebe in die Pflicht: Sie müssten „mehr Praktikumsplätze anbieten – eine praxisnahe Herangehensweise ist wichtig für die Schüler.“

>> BOF-KURSE / BILDUNGSZENTRUM HANDWERK

Die BOF-Kurse finden in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten in Gruppen statt. Sie stehen allen Zugewanderten mit migrationsbedingtem Förder- und Sprachunterstützungsbedarf offen.

Eine Übersicht der aktuellen BOF-Projekte sowie Teilnahmevoraussetzungen und Ansprechpartner finden Interessierte unter www.berufliche-orientierung-für-zugewanderte.de.

Im Bildungszentrum Handwerk Duisburg gibt es 300 Aus- und Fortbildungsplätze in Tages- und Abendform für die persönliche Weiterentwicklung. Kontakt: 0203 995 34-0; www.bildungszentrum-duisburg.de.

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg