Benefizkonzert für Duisburger Musiker: Spenden beim Stream

Stream in den Mai: Die Duisburger Band Fools Errant ist beim Benefizkonzert „Let The Music Play“ dabei. Hier bei der Aufnahme im Studio Duisburg.

Duisburg. Einnahmen aus Benefizkonzert „Let The Music Play“ kommen Duisburger Musikern zugute, die um ihre Existenz fürchten. Bekannte Namen auf der Bühne.

Mit dem Benefizkonzert „Let The Music Play“ unterstützt die Stadt Duisburg heimische Musiker, die in der Corona-Pandemie an den Rand ihrer Existenz geraten. Das Konzert wird auf dem städtischen YouTube-Kanal gestreamt.

Einnahmen aus Konzerten bei Festivals und in Clubs fallen seit über einem Jahr weg, viele Künstlerinnen und Künstler müssen in der Pandemie ihre Kraft und Zeit investieren, um etwa mit Hilfe von Förderprogrammen ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. Das Kulturbüro und die Agentur ba coaching von Bülent Akşen haben daher gemeinsam mit dem Verein Kultursprung ein Benefizkonzert organisiert. Die Aktion ist eingebunden in die Marke „Duisburg ist echt“, Oberbürgermeister Sören Link hat die Schirmherrschaft übernommen.

Konzert wurde im Studio Duisburg produziert

Aus dem Benefizkonzert, das am 13. April aufgezeichnet wurde, ist ein Konzertfilm entstanden. Er wird am Freitag, 30. April, ab 19 Uhr auf dem städtischen YouTube-Kanal unter www.youtube.com/user/StadtDuisburg online gestellt. Aus „Tanz in den Mai“ wird an diesem Abend „Stream in den Mai“. Mitwirkende sind das Mercator Ensemble, Martin Tazl + Barracuda, Fools Errant, Nevrez „Elvis“ Calışkan, Peter Bursch mit Birgit Theis und Stefan Werner, Anja Lerch sowie Jupp Götz. Das gesamte Konzert wurde im Studio Duisburg mit allen Hygienemaßnahmen produziert.

Auch das Streichquartett Mercator Ensemble hat sich am Benefizkonzert beteiligt, das am 30. April um 19 Uhr über den YouTube-Kanal der Stadt Duisburg gestreamt wird. Foto: Gruppe C Photography / Stadt Duisburg

Für Firmen, Stiftungen, Vereine oder Einzelpersonen, die die Musiker unterstützen wollen, wird ein Paypal-Spendenkonto eingerichtet. Die Zuschauer können vor, während oder nach dem Konzert online spenden. Die Spenden werden auf dem Konto des Vereins Kultursprung (IBAN: DE73 3505 0000 0200 2142 11, Sparkasse Duisburg) gesammelt, Verwendungszweck „Let The Music Play“. Bis zum 15. Mai sollten die Beträge eingehen.

Aus den Spenden gehen Stipendien an Duisburger Musiker, die ihren Lebensunterhalt überwiegend mit Musik bestreiten. Sie können sich beim Kulturbüro um ein Stipendium bewerben. Eine Jury entscheidet über die Vergabe. Die Ausschreibung wird bis Ende April veröffentlicht.