Benefiz-Event am Samstag für Duisburger Erdbeben-Helfer

Duisburg. Vereine möchten den Helfern aus Duisburg, die in der Türkei im Einsatz waren, danken. Am Samstag gibt’s ein Fest in der Innenstadt.

In der Duisburger Innenstadt gibt es am Samstag, 26. August, eine Benefiz-Veranstaltung, die gleichzeitig ein großes Dankeschön sein soll. Passanten sind eingeladen, mitzufeiern.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Von 10 bis 16 Uhr wollen sich internationale Vereine bei den Helfern, die bei der Erdbebenkatastrophe in der Türkei waren, bedanken. Im Februar 2023 hat in der Türkei und in Syrien die Erde gebebt. Über 50.000 Menschen verloren ihr Leben, zahlreiche wurden verletzt und obdachlos. „In dieser dunklen Stunde zeigten die Hilfs- und Rettungskräfte aus Duisburg und dem näheren Umfeld unermüdlichen Einsatz, um Verschüttete zu retten, Betroffenen zu helfen und dringend benötigte Hilfsgüter bereitzustellen“, erklären die Organisatoren. Bülent Akşen wird an dem Tag die Veranstaltung moderieren.

Einnahmen von Samstag kommen den Duisburger Hilfsorganisationen zugute

Die Duisburger Vereine möchten den Helfern ihren Dank aussprechen. „Die Benefizveranstaltung am 26. August ist Ausdruck dieser Wertschätzung. Unterstützt von einer Vielzahl türkischstämmiger Vereine, Gemeinden und Institutionen, wird die Veranstaltung auf der Königstraße stattfinden.“ Die gesamten Einnahmen aus dieser Veranstaltung werden den Hilfsorganisationen und Rettungskräften als Spende zur Verfügung gestellt, um ihre Arbeit weiterhin zu ermöglichen.

An diesem Tag wird neben kulinarischen Köstlichkeiten ein vielfältiges Kunst-, Musik-, Kultur- und Unterhaltungsprogramm angeboten. Mitarbeiter der Rettungs- und Hilfsorganisationen, etwa von I.S.A.R. Germany, THW Duisburg und Feuerwehr Duisburg, präsentieren ihre Arbeit und berichten über ihre Tätigkeiten. An Informationsständen erhalten die Besucher einen Einblick.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg