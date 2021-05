Beliebtes Sommerkino im Duisburger Landschaftspark abgesagt

Duisburg. Das Sommerkino im Duisburger Landschaftspark fällt auch im Jahr 2021 aus. Zu viele Fragezeichen in der Pandemie zwangen die Macher zur Absage.

Das beliebte Sommerkino im Landschaftspark Duisburg muss das zweite Jahr in Folge ausfallen. Die Macher gaben am Freitagmittag die Absage des deutschlandweit erfolgreichsten Open-Air-Kinos bekannt.

Zu viele Unwägbarkeiten in der Corona-Krise hätten die Absage alternativlos gemacht, erklärte der Veranstalter Duisburg Kontor Hallenmanagement GmbH. Die Ungewissheit über die Entwicklung des Infektionsgeschehens sei bei 40 Spieltagen ein permanentes und latentes Risiko. „Jederzeit und kurzfristig könnte ein Szenario eintreten, das die Durchführung der Veranstaltung ganz oder teilweise untersagt oder unterbrechen könnte“, heißt es in einer Mitteilung. Damit werde die Planbarkeit nicht nur für die Veranstalter, sondern auch für alle Besucher und die übrigen Beteiligten, wie die Gastronomen, Sicherheitskräfte und Technikmitarbeiter so unwägbar, dass nicht nur Frust und Unmut, sondern auch große wirtschaftliche Schäden drohe.

Aus für Sommerkino in Duisburg: Alternative denkbar?

Die Veranstaltungsreihe hätte eigentlich vom 7. Juli bis 15. August stattfinden sollen. „Wir hatten zusammen mit unseren Sponsoren wieder viel Schönes für unsere Besucher vor. Das erneut nicht umsetzen zu können und auf die tolle Atmosphäre im Sommer verzichten zu müssen, stellt natürlich, bei aller Einsicht in die Notwendigkeit der Absage, für das Team des Filmforums eine Enttäuschung dar“, sagt Michael Bleckmann, Chef des Mitveranstalters.

Ein alternatives Open-Air-Kinoangebot an anderer Stelle und möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt zu organisieren, ist laut Filmforum noch offen.

Nun blicken die Macher schon hoffnungsvoll ins Jahr 2022 voraus. Dann soll das Sommerkino in gewohnten Form vom 13. Juli bis zum 21. August laufen.

