Beliebtes Haniel-Klassik-Open-Air fällt 2021 in Duisburg aus

In diesem Jahr wird es kein Open-Air zum Saisonstart der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg geben. Die Veranstalter und Sponsoren bedauern die Absage.

Duisburg. Das beliebte Haniel-Open-Air, bei dem die Philharmoniker im Sommer für ihr Publikum umsonst und draußen spielen, findet erst wieder 2022 statt.

Die beliebte Saisoneröffnung der Deutschen Oper am Rhein, das so genannte Haniel-Klassik-Open-Air, fällt in diesem Jahr aus, soll aber 2022 nachgeholt werden.

Das Konzertformat hat sich seit seiner erfolgreichen Premiere im Sommer 2013 zu einem festen Bestandteil des Duisburger Kulturlebens entwickelt und findet eigentlich alle zwei Jahre statt. „Schweren Herzens haben sich die Franz Haniel & Cie. GmbH, die Stadt Duisburg und die Deutsche Oper am Rhein als Veranstaltergremium entschlossen, das Open-Air aufgrund der unwägbaren Pandemielage auf das Jahr 2022 zu verschieben.“

Duisburger Organisatoren bedauern die Absage

Bis zu 7000 Besucherinnen und Besucher waren in den vergangenen Jahren auf dem König-Heinrich-Platz in Duisburg dabei, wenn die Saison eröffnet wurde. Foto: Foto: Andreas Hofmann / FUNKE Foto Services

Die Planung dieser Großveranstaltung auf dem König-Heinrich-Platz mit bis zu 7.000 Besucherinnen und Besuchern habe einen langen Vorlauf - Programminhalte, Infrastruktur, Verkehrsführung und Technik müssen organisiert werden, ein ausgefeiltes Sicherheits- und Hygienekonzept darf nicht fehlen. „Auch wenn das Veranstaltergremium optimistisch ist, dass sich die Pandemielage bis September entspannen wird, ist es zum jetzigen Tag nicht möglich, seriös in die Veranstaltungsorganisation zu gehen.“ - schließlich müssten auch finanzielle Zusagen gemacht werden.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, aber wir sind auch dem Publikum verpflichtet, ihm einen gefahrlosen und ungetrübten Musikgenuss vor der bewährten Kulisse des Stadttheaters bieten zu können. Das wird uns 2022 – dann auch unter der neuen Intendanz der Duisburger Philharmoniker – sicher gelingen und darauf dürfen wir uns, dank des konstanten Engagements der Firma Haniel, schon heute freuen“, so Oberbürgermeister Sören Link.

Verschiebung auf den 2. September 2022

Ein Termin im kommenden Jahr steht bereits fest: Am 2. September 2022 soll das Klassik-Open-Air stattfinden. „Dieser Termin bietet für die beteiligten Künstler, Techniker und Organisatoren eine bessere Planungsbasis mit hoffentlich wieder überschaubaren Rahmenbedingungen. Nur so gelingt ein unbeschwertes Event, das alle Beteiligten in der bisherigen Reihe auch wieder als Erfolg verbuchen wollen“, so Haniels Direktorin Jutta Stolle.

Auch Prof. Christoph Meyer, Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein, bedauert die Absage: „Das Haniel Klassik Open Air-Konzert ist für uns an der Deutschen Oper am Rhein immer ein absoluter Höhepunkt im Spielplan, auf den wir uns gemeinsam mit den Duisburger Philharmonikern sehr freuen. Aber umso größer ist natürlich die Vorfreude darauf, dann 2022 wieder vor tausenden von Zuschauern auf dem vollen Opernplatz zu spielen.“

