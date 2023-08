Beliebter Rheinpark-Trödelmarkt kurzfristig abgesagt – Grund

Der letzte Rheinpark-Trödel für dieses Saison in Duisburg fällt aus.

Duisburg. Der letzte Rheinpark-Trödel für diese Saison in Duisburg fällt aus. Diesen Grund nennt Veranstalter Duisburg-Kontor für die kurzfristige Absage.

Der letzte Rheinpark-Trödel für diese Saison in Duisburg fällt aus. Veranstalter Duisburg Kontor sagt den Markt, der am kommenden Wochenende (5. und 6. August) hätte stattfinden sollen, kurzfristig ab. Grund ist der sehr matschige Boden.

„Die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage haben den Boden völlig durchgeweicht“, erklärt Sprecher Alexander Klomparend. „Der schlammige Untergrund lässt uns leider keine andere Wahl, als den Trödelmarkt abzusagen.“

Diese anderen Trödelmärkte gibt es in Duisburg

An drei Wochenende konnte in diesem Jahr im Rheinpark getrödelt und gefeilscht werden, der vierte und letzte Flohmarkt wird jetzt wetterbedingt ausfallen. Termine für den beliebten Trödelmarkt im kommenden Jahr stehen laut Duisburg Kontor noch nicht fest. Hier finden Sie eine Übersicht mit vielen weiteren Trödelmarkt-Terminen in Duisburg.

