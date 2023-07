Beliebter Hafentrödel in Duisburg abgesagt – der Grund

Duisburg. Veranstalter Duisburg Kontor hat den beliebten Hafentrödel auf der Ruhrorter Mühlenweide kurzfristig abgesagt. Das ist der Grund dafür.

Der Regen der letzten Tage fordert seinen Tribut: Die Mühlenweide in Duisburg-Ruhrort ist momentan so matschig, dass der Hafentrödelmarkt am Samstag und Sonntag (29. und 30. Juli) abgesagt wird. „Der Zustand des Bodens lässt leider keinen Markt an diesem Wochenende zu, das bedauern wir sehr“, erklärt Alexander Klomparend, Sprecher vom Veranstalter Duisburg Kontor.

Der Hafentrödelmarkt gehört zu den beliebtesten Flohmärkten. Je nach Wetter verkaufen dort zehn bis 50 Händler ihre Waren. An guten Tagen kommen hunderte Besucher, um dort zu stöbern und nach Schnäppchen Ausschau zu halten.

Wetter macht Duisburger Trödelfans einen Strich durch die Rechnung

Thomas Seven betreibt den Biergarten an der Mühlenweide. Bei schlechtem Wetter lohnt es sich allerdings nicht, zu öffnen. Er will am Wochenende spontan entscheiden. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Auch der Biergarten an der Mühlenweide entscheidet am Wochenende spontan, ob er öffnet. „Wir haben zwar kein Problem mit dem Boden bei uns, aber wir sind ja eine reine Open-Air-Geschichte. Bei schlechtem Wetter kommt keiner – und wenn jetzt auch noch der Trödelmarkt abgesagt ist...“, erklärt Betreiber Thomas Seven.

Mit dem Mai und Juli war er in diesem Jahr zufrieden. Viele Ausflügler nutzten die Gelegenheit, um am Fahnenmast mit Blick auf den Rhein ein Bierchen zu trinken. „Der Juli war natürlich etwas durchwachsen.“ Er hofft noch auf ein paar schöne Tage in den nächsten Wochen.

Der nächste Hafentrödelmarkt ist für den 16. und 17. September geplant. Im August findet während des Ruhrorter Hafenfestes dann wieder der Hinterhoftrödel statt. Am Sonntag, 20. August, kann man in der Zeit von 11 bis 17 Uhr durch die Höfe bummeln und so manches Kleinod entdecken. Rund 20 Teilnehmer gibt es bisher.

