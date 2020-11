Fans des „Djäzz“ werden die Intimität des Kellers in Duisburg vermissen.

Partyszene Beliebter Club „Djäzz“ verlässt Keller in Duisburgs City

Duisburg. Der beliebe Club „Djäzz“ verlässt seinen Standort in der Duisburger Innenstadt. Dort hatte es immer wieder Probleme mit Nachbarn gegeben.

Der beliebte Club „Djäzz“ verlässt den Standort an der Börsenstraße . „Wir freuen uns, verraten zu können, dass die Suche nach neuen Räumen ein Ende gefunden hat“, teilten die Verantwortlichen mit.

Wohin und wann das „Djäzz“ umziehen wird, wollen Ercan Ulucan und Co. noch nicht bekannt geben. „Noch wird viel geplant, kalkuliert und gesponnen, aber wir sind sehr guter Dinge, dass wir am neuen Standort unsere Vorstellungen und Ideen wesentlich besser umsetzen können, als es bisher der Fall war“, heißt es in einem Statement auf der Facebook-Seite des Clubs.

„Djäzz“: Gute Erinnerungen an den Keller in Duisburgs City

Fans des „Djäzz“ werden die Intimität der Kellerräume an der Börsenstraße in der Innenstadt jedoch vermissen. Dort feierten Nachtschwärmer, die gerne abseits des Mainstreams unterwegs sind, seit 2003 bei Partyreihen wie „Burn the City“.

Bands aus der Umgebung stellten ihre neuen Platten auf der kleinen Bühne vor.„Wir werden den alten Keller sehr vermissen – immerhin haben wir dort eine beachtliche Menge an Nächten und ungezählte Stunden mit Menschen und Musik verbracht“, werden die Verantwortlichen wehmütig.

Der zentrale Standort hatte in der Vergangenheit aber auch für Probleme gesorgt: Nachbarn beschwerten sich wiederholt über laute Partygäste. Die Folge: Seit 2011 durfte der Club nur dreimal im Monat bis 5 Uhr morgens öffnen . Die Liste der Punkte, die störten, sei immer länger geworden und umfasse nicht nur die schwierige Anwohnersituation, den nicht existierenden Stauraum und die klimatischen Verhältnisse im Keller, erklären die Djäzz-Verantwortlichen in einem Statement, in dem sie den Blick aber vor allem nach vorne richten: „Wir freuen uns jedenfalls wie Bolle, wenn wir uns nach der Pandemie alle wiedersehen.“

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]