Beliebte Vornamen in Duisburg: Hamza nicht mehr ganz vorne

Emilia und Noah sind in Duisburg die beliebtesten Vornamen für Neugeborene im Jahr 2023.

Duisburg „Hamza“ und „Marie“ sind nicht mehr die beliebtesten Vornamen in Duisburg. 2023 gab es bei Jungen und Mädchen neue Spitzenreiter. Zur Übersicht.

Emilia und Noah sind in Duisburg die beliebtesten Vornamen für Neugeborene im Jahr 2023. Das haben die Standesämter der Stadt bekannt gegeben. Im Vorjahr führten noch die Namen Marie und Hamza die Hitliste der von Eltern gewählten Mädchen- und Jungennamen an.

„Emilia“ ist in Duisburg zurück an der Spitze: Mit 28 Beurkundungen wurde kein weiblicher Vorname häufiger vergeben. Schon 2018 stand die romanische weibliche Form von Emilio einmal ganz vorne. Der Name bedeutet sowohl „die Nachahmerin“ als auch „die Ehrgeizige“.

Seit 2019 führte „Marie“, eine Variante des biblischen Namens Maria, die Liste der beliebtesten weiblichen Vornamen in Duisburg an, der 2023 mit 18 Beurkundungen auf dem dritten Platz landet. Häufiger vergeben wurde mit 20 Beurkundungen der Name „Lia“.

Das sind die zehn beliebtesten weiblichen Vornamen in Duisburg im Jahr 2023

Emilia (28 Beurkunden)

Lia (20)

Lina (18)

Mila (18)

Mia (18)

Marie (18)

Emily (16)

Emma (14)

Leni (12)

Malia (12)

Nicht mehr in der Top 10 vertreten sind im Vergleich zum Vorjahr die Namen Maria, Sophie, Sofia, Leonie und Mira. Stattdessen finden sich als Aufsteiger Lia, Mia, Emily, Leni und Malia unter den zehn häufigsten beurkundeten Mädchennamen in Duisburg.

Jungennamen in Duisburg: Hamza wird von Noah abgelöst

Spitzenreiter bei den Jungennamen ist in diesem Jahr mit 30 Beurkundungen „Noah“. Der biblische Name, der aus dem Hebräischen stammt und übersetzt „Ruhe schaffen“ bedeutet und vor allem durch das Buch Genesis aus dem Alten Testament und der Arche Noah bekannt ist, löst damit „Hamza“ an der Spitze ab. Der alte arabische Vorname (Bedeutung: „der Starke, der Standhafte“) liegt 2023 mit 22 Beurkundungen auf dem dritten Platz. Häufiger haben Eltern noch den Namen „Malik“ gewählt (23 Beurkundungen).

Das sind die zehn beliebtesten männlichen Vornamen in Duisburg im Jahr 2023

Noah (30 Beurkundungen)

Malik (23)

Hamza (22)

Paul (20)

Liam (19)

Leo (17)

Amir (16)

Elias (16)

Ben (15)

Lio (13)

Überraschend: Der Vorname Ali, im Jahr 2021 noch auf dem ersten Platz, taucht in der Hitliste der zehn beliebtesten Namen für Neugeborene wie im Vorjahr bereits nicht mehr auf. Mit Noah, Malik, Paul, Liam, Leo, Amir und Lio haben es gleich sieben neue Namen in die Duisburger Liste geschafft, verdrängt haben sie David, Leon, Felix, Levi, Luca, Adam und Milan.

Die Geburt eines Kindes ist beim Standesamt des Geburtsortes anzumelden. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadtverwaltung 4430 Geburten für das Jahr 2023 beurkundet, hiervon waren 2127 Neugeborene weiblich (48 Prozent) und 2303 männlich (52 Prozent).

Statistisch haben damit rund acht Prozent der neugeborenen Mädchen einen der beliebtesten weiblichen Vornamen erhalten, bei den Jungen sind es ebenfalls rund 8 Prozent, die einen der Spitzenreiter-Namen tragen. Die hohe Anzahl von Geburtsbeurkundungen im Vergleich zum Vorjahr (2022: 3764 Geburtsbeurkundungen) sei auf den Abbau des Rückstandes aus dem Vorjahr zurückzuführen, teilt die Stadtverwaltung mit.

