Beliebte Heimatabende: Filmforum zeigt alte Duisburg-Bilder

Bilder aus 116 Jahren Stadtgeschichte in Duisburg

2001: Ganz Duisburg trug Trauer: Am 9. Januar wurde Sedat in Hochheide erwürgt, zerstückelt und noch im Tode missbraucht. Die Polizei fand die Leiche des Jungen an einem Container an der Glückauf-Halle. Sein Kopf wie Abfall entsorgt, daneben der kleine Körper im Koffer abgestellt, weil der nicht in den Container passte. Der kleine Sedat musste sterben, weil es der widerwärtige Traum seines Mörders war, ein Kind zu töten. Er und seine Komplizin werden schnell gefasst. Als Pokémon-Mord sorgte der Fall bundesweit für Schlagzeilen. Oliver S. hatte das Landgericht Duisburg nach der zu 14 Jahren Haft verurteilt. Seine Freundin Jessica erhielt sechseinhalb Jahre Jugendstrafe.

Foto: Marc Wolko