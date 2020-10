Duisburg. Die beliebte Eisdiele „Rheineis“ aus Duisburg-Wedau liefert nun auch per Lastenfahrrad aus. Was hinter der Idee der beiden neuen Besitzer steckt.

Schon wieder Pizza-Taxi? Und haben wir nicht neulich erst indisches Essen geliefert bekommen? Oder waren das thailändische Spezialitäten… Das, was Linda Karsten und Jonas Simon aus Neudorf jetzt in ihrer coolen schwarzen Box an die Haustür bringen, das ist neu – und eher was für den Nachtisch: Schokobrezel, Sauerrahm und saisonal Mohnmarzipan und Spekulatius. Als Eiscreme!

Die Besitzer von „Rheineis“ in Wedau liefern in der kalten Jahreszeit immer mittwochs und samstags ihr eigenes Eis aus und das auch noch umweltschonend mit dem Elektro-Lastenfahrrad. „Damit kommen wir einfach auch überall hin und haben niemals Parkplatzprobleme“, sagt Jonas Simon.

Besitzer übernahmen „Rheineis“ in Duisburg-Wedau im August

Die Idee kam den beiden Jungunternehmern, weil die Nachfrage nach selbst gemachtem Eis einfach größer wurde und ein Testlauf im Sommer schon so gut bei den Kunden ankam. „Im Sommer haben wir aber einfach so viel zu tun, dass wir einen Lieferdienst nicht stemmen können“, sagt Linda Karsten im Gespräch. Nun wollen sie eben im Winter etwas bieten – zumal die Leute coronabedingt mutmaßlich noch mehr Zeit zu Hause verbringen werden und sich diese so ein wenig versüßen können.

Das Duo hat „Rheineis“ in Wedau im August übernommen. Die neuen Betreiber sind eigentlich Betriebswissenschaftler. Der 30-Jährige hat einen Bachelor und Master in BWL gemacht und seine Promotion abgebrochen – alles fürs Eis. Seine gleichaltrige Partnerin kommt aus der Modebranche und hat dort im Vertrieb gearbeitet. Beide habe das aber nicht mehr erfüllt und so haben sie sich die Idee, selbst Eis zu verkaufen, dann verwirklicht, als die alten Besitzer den Laden abgeben wollten.

Lieferdienst von „Rheineis“: Sieben Kugeln kosten 6,50 Euro

Nun stehen sie selbst hinter der Theke, an den Maschinen – und am Lenker. Momentan liefert „Rheineis“ fünf bis sieben saisonale Sorten – zuletzt Zwetschge und Bier, bald Kürbiskern in leuchtend grünem Schlag – und dazu auch noch das klassische Spaghetti-Eis aus. Die kalte Köstlichkeit kommt in extra gestalteten Pötten mit Duisburg Skyline und ist bis zu drei Monate im heimischen Tiefkühlfach haltbar. Die „POTTion“ kostet 6,50 Euro mit einer Abfüllmenge von 450 Millilitern, das sind circa sieben Kugeln.

„Wir wollen auch die älteren Kunden ansprechen und den Menschen Eis liefern, die sich gerade in Corona-Zeiten nicht mehr raustrauen“, sagt Jonas Simon. Er fährt das Eis bei jedem Wetter – vielleicht mit Ausnahme von Blitzeis – nach Wedau, Bissingheim, Neudorf, Duissern, Großenbaum und Buchholz. „Es gibt kein zu schlechtes Wetter, sondern nur zu schlechte Kleidung und da ziehen wir uns einfach das Richtige an“, sagt der Kühl-Kurier.

Wer sich sein Eis von „Rheineis“ liefern lassen will, kann sich telefonisch oder online ein Zeitfenster mittwochs oder samstags aussuchen. Linda Karsten und Jonas Simon planen danach ihre Tour für den jeweiligen Tag und liefern das Eis direkt nach Hause.

>>LIEFERZEIT RICHTET SICH NACH POSTLEITZAHL