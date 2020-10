Duisburg. Im Oktober gibt es noch zwei Rheinopern-Premieren in Duisburg. An diesem Wochenende klingt’s nach Italien. Ballett-Abend inspiriert von Corona.

Für einen Abend ganz im Zeichen des Belcanto hebt sich der Vorhang des Duisburger Theaters am kommenden Wochenende. Und auch das Ballett stellt sich noch in diesem Monat mit einer neuen Produktion vor.

Vier hochkarätige Solisten der Deutschen Oper am Rhein lassen im Konzert „Viva l’italianità!“ den italienischen Gesang hochleben und drücken mit der Musik von Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti und Gioacchino Rossini die großen Gefühle der italienischen Oper aus. Von Dirigent David Crescenzi am Flügel begleitet, singen Adela Zaharia, Ramona Zaharia, Ovidiu Purcel und Bogdan Talos am Freitag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 25. Oktober, um 15 Uhr im Theater Duisburg.

Stars des Ensembles singen in Duisburg italienische Arien

Das einstündige Programm aus berühmten italienischen Arien und Volksliedern steckt voller Sehnsucht, Leidenschaft und Dramatik. Die Solisten gehören zu den Stars im Ensemble der Deutschen Oper am Rhein und haben Weltkarrieren gestartet. Adela Zaharia, die im Sommer 2017 in gleich zwei Kategorien den weltweit renommierten „Operalia“-Wettbewerb gewann, wurde als Elvira (Bellinis „I puritani“), Violetta (Verdis „La traviata“) und Maria Stuarda gefeiert.

Ramona Zaharia gab 2019 ein glänzendes Rollendebüt als Dalia in Camille Saint-Saëns französischer Oper „Samson et Dalila“ und ihr Hausdebüt an der Metropolitan Opera in New York. Bogdan Talos begeisterte mit seinem warmen Bass zuletzt als Sir Giorgio in „I puritani“; statt Bogdan Baciu singt in Duisburg Tenor Ovidiu Purcel.

Ballettabend mit zwei Uraufführungen

Die „ausverkaufte“ Düsseldorf-Premiere des Ballettabends „Far and near are all around“ hatte nach der jüngsten Corona-Verordnung des Landes das Haus zu einem Doppelabend gezwungen. 460 Plätze durften zunächst belegt werden, am 15. Oktober waren es dann plötzlich nur noch 250. Generalintendant Christoph Meyer machte keinen Hehl daraus, dass das „große Probleme“ bereitet habe: „Und all das, obwohl wir in den vergangenen Wochen ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erarbeitet und umgesetzt haben, das von den Verantwortlichen ausdrücklich als vorbildlich gelobt wurde und beim Publikum auf große Akzeptanz und verantwortliches Verhalten stößt.“

Im Duisburger Theater gilt schon seit Saisonbeginn, dass nur 250 Plätze im großen Haus belegt werden. Die beiden Choreographien der Premiere am Freitag, 30. Oktober, um 20 Uhr sind Uraufführungen: „Spectrum“ von Juanjo Arqués und „A simple piece“ von Demis Volpi. Sie beschäftigen sich auf unterschiedliche Weise mit Nähe und Distanz.

Inspiriert vom Lockdown: Es geht um Nähe und Distanz

Der neue Ballettchef Demis Volpi hat zur „Partita for 8 Voices“ der amerikanischen Komponistin Caroline Shaw choreographiert. Für das A-cappella-Stück ist die amerikanische Komponistin zu einer der jüngsten Pulitzer-Preisträgerinnen gekürt worden. Ein Kommentar aus ihrem Vorwort inspirierte ihn zu dem Titel „A simple piece“.

Distanz wahren und sich dennoch als ein sich gemeinsam bewegender Körper verstehen: Analog zu Individualität und Zusammenklang von Stimmen in Shaws Musik lässt Volpi auf der Bühne Bewegungsmuster entstehen und auseinandergehen und nutzt die musikalische Struktur des Stücks als weite Landschaft für seine Choreographie.

Es spielen die Duisburger Philharmoniker

Eröffnet wird der Abend mit der Uraufführung „Spectrum“ des in Amsterdam lebenden spanischen Choreographen Juanjo Arqués. Inspiriert von den Erfahrungen des Lockdowns, hat er mit dem Ballett am Rhein ein Stück über emotionale Widersprüche, Sehnsüchte und Verlustgefühle entwickelt. Zumal die junge Generation zunehmend mit sozialer Isolation kämpft.

Diese Mischung aus Verbundenheit und Einsamkeit nimmt Juanjo Arqués zum Ausgangspunkt für seine Choreographie. Musikalisches Fundament für „Spectrum“ ist das Streichquartett No. 4, „Prometheus“, des Komponisten Marc Mellits; es spielen die Duisburger Philharmoniker. Sie überbrücken auch die Pause zwischen den Stücken mit Caroline Shaws „Ritornello 2“.

