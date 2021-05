Zu zwei Unfällen im Duisburger Norden musste am Sonntagabend der Rettungswagen ausrücken, es gab insgesamt sechs Verletzte.

Polizei Beim Abbiegen: Zwei Unfälle mit sechs Verletzten in Duisburg

Duisburg. Am Sonntagabend krachte es bei Autounfällen in Duisburg-Fahrn und -Vierlinden: Drei der sechs Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Duisburger Norden hat es am Sonntagabend gleich doppelt gekracht: Bei zwei Verkehrsunfällen in Fahrn und Vierlinden verletzten sich sechs Personen – drei davon derart schwer, dass sie zur Behandlung ins Krankenhaus mussten, wie die Polizei berichtet.

+++ Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden. +++

Erster Einsatzort der Beamten war gegen 22 Uhr die Kreuzung Weseler Straße/Willy-Brandt-Ring in Fahrn, wo eine Toyota-Fahrerin beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammenstieß. Für die 22-jährige Fahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin ging es per Rettungswagen in die Klinik.

Die Insassen des Mercedes, ein 28- sowie ein 22-Jähriger, konnten die Unfallstelle dagegen von alleine verlassen. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden steht laut Polizei noch nicht fest.

Vierlinden: Rollerfahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Keine halbe Stunde später ereignete sich ein weiterer Unfall beim Linksabbiegen, diesmal übersah nach Polizeiangaben ein Rollerfahrer einen Radfahrer an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Herzogstraße in Vierlinden. Während der 59-jährige Radfahrer von Rettungssanitätern ins nächste Krankenhaus gebracht wurde, kam der 58-Jährige mit leichten Blessuren davon.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg