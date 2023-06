Ein Ladendetektiv ist bei Media Markt in Großenbaum aufgefallen. (Symbolbild)

Ladendieb Bei Media Markt ertappt: Dieb will sich Fingerkuppe abbeißen

Duisburg. Ein Ladendetektiv hat bei Media Markt im Duisburger Süden einen Kamera-Dieb erwischt. Der 31-Jährige sorgte bei der Polizei für jede Menge Ärger.

Nachdem er bei Media Markt in Großenbaum erwischt wurde, hat ein Ladendieb im Gewahrsam der Duisburger Polizei vollkommen die Fassung verloren.

Gegen 17.25 Uhr am Montagnachmittag hatte der Ladendetektiv (53) der Filiale an der Keniastraße den 31-Jährigen ins Visier genommen. Er beobachtete, wie der Mann mehrere Kameras in seiner Tasche verstaute und sich dabei immer wieder umsah.

Offenbar bemerkte der 31-Jährige so, dass der Ladendetektiv ihn registriert hatte. Daraufhin legte der Mann die Ware zurück. Als der 53-Jährige ihn trotzdem bat, seine Tasche zu öffnen, schlug und biss der mutmaßliche Dieb um sich. Gemeinsam hielten ihn mehrere Media-Markt-Mitarbeiter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

31-Jähriger tritt in Duisburg auch einen Polizisten

Die Einsatzkräfte brachten den 31-Jährigen ins Gewahrsam des Duisburger Polizeipräsidiums. Auf der Fahrt bedrohte der Mann die Beamten unaufhörlich und versuchte immer wieder, einen Polizisten zu beißen. In der Gewahrsamszelle ging der Ärger weiter: Der Dieb trat einen der Ordnungshüter. Als er Fingerabdrücke abgeben sollte, wollte er sich eine Fingerkuppe abbeißen und schmiss schließlich den Fingerabdruckscanner nach einem Beamten. „Alle Einsatzkräfte blieben dienstfähig“, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Ein Atemalkoholtest bei dem Randalierer fiel positiv aus. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete ein Richter eine Blutprobe an. In seinem Portemonnaie entdeckten die Polizisten ein Tütchen mit Cannabis.

Der 31-Jährige muss sich jetzt mit einem Strafverfahren auseinandersetzen. Das Polizeigewahrsam durfte er am Dienstag verlassen.

