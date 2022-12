Auf der Kremerstraße in Duisburg stoppten Polizisten den VW Passat mit den drei Männern.

Verkehrskontrolle Bei Kontrolle in Duisburg: Cannabis in VW Passat entdeckt

Duisburg. Bei einer Verkehrskontrolle in Duisburg haben Polizisten Cannabis in einem VW Passat gefunden. Den drei Insassen droht nun Ärger.

Polizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in Duisburg am Donnerstagabend Cannabis in einem VW Passat entdeckt.

Gegen 18.25 Uhr hielten die Einsatzkräfte das Auto auf der Kremerstraße im Dellviertel an, weil der Fahrer in der 30er-Zone mit 52 km/h unterwegs war.

Duisburg: Zwei Insassen in dem VW hatten Cannabis bei sich

Als die Beamten den 34-Jährigen kontrollierten, bemerkten sie einen starken Cannabisgeruch. Ein freiwilliger Drogenvortest bei dem Mann schlug positiv auf Marihuana an. Zudem stellten die Polizisten fest, dass zwei weitere Insassen (27 und 30 Jahre alt) in dem Wagen Cannabis bei sich hatten.

Die Folge: Alle drei Männer erwarten nun Anzeigen.

