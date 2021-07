Die Stadt Duisburg impft auch weiter auf Wochenmärkten, so wie hier in Wanheimerort.

Impfungen Bei Kaufland und am Hauptbahnhof: Weitere Sonderimpfungen

Duisburg. Die Stadt Duisburg bietet in der kommenden Woche weitere Impfungen ohne Termin an. Geimpft wird bei Kaufland am Hauptbahnhof und auf Märkten.

Beim Kampf um mehr Impfungen in Duisburg setzt die Stadt ihre Sonderimpfungen in der kommenden Woche fort: Neben Terminen auf Wochenmärkten, gibt es auch wieder ein Impfangebot bei Kaufland in Kaßlerfeld sowie auf dem Bahnhofsvorplatz.

Nach Stadtangaben stehen für die Impfungen täglich rund 500 Dosen des Impfstoffes Moderna zur Verfügung. Bei Kaufland können zusätzlich noch 500 Dosen des Einmal-Vakzins von Johnson & Johnson verimpft werden.

Bei den Impfungen mit Moderna sind die Zweitimpfungen jeweils vier Wochen später an gleicher Stelle geplant.

Sonderimpfungen in Duisburg: Impfungen ohne Termin

Die Angebote vor Ort sind äußerst unkompliziert: Die kostenlosen Impfungen sind ohne vorherige Terminvereinbarung möglich. Übersetzte helfen bei Sprachbarrieren.

Die Termine in der kommenden Woche:

Montag, 19. Juli, von 8 bis 14 Uhr: Hohenzollernplatz, Neumühl

Dienstag, 20. Juli, von 8 bis 14 Uhr: Kaiserstraße/Kronprinzstraße, Friemersheim

Mittwoch, 21. Juli, von 8 bis 14 Uhr: Saarbrücker Straße/Fröbelstraße, Hochfeld

Donnerstag, 22. Juli, von 8 bis 14 Uhr: Dorfplatz, Bissingheim

Freitag, 23. Juli, von 8 bis 14 Uhr: Kometenplatz, Aldenrade

Freitag, 23. Juli, 14 bis 20 Uhr: Auf der Höhe 20, Kaufland in Kaßlerfeld

Montag bis Mittwoch, jeweils 12 bis 18 Uhr: Portsmouthplatz am Hauptbahnhof

Bereits seit Dienstag hat die Stadtverwaltung im gesamten Stadtgebiet ähnliche Sonderimpfaktionen angeboten. Die Resonanz war ernüchternd: Am Mittwoch ließen sich im Forum innerhalb von sechs Stunden nur 61 Menschen impfen.

Unabhängig von den dezentralen Impfaktionen besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich kostenlos und ohne Termin im Impfzentrum im Theater am Marientor impfen zu lassen. Je nach Verfügbarkeit erfolgen die Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna oder Biontech. Am kommenden Montag und Mittwoch hat das Impfzentrum jedoch erstmals seit Anfang Februar geschlossen.

