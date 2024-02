Behindertenhilfe in Duisburg: Brandbrief zur Notlage

Die Trägerkonferenz der Behindertenhilfe Duisburg macht in einem Offenen Brief auf die Notlage aufmerksam.

Die Trägerkonferenz der Behindertenhilfe Duisburg hat in einem Offenen Brief dringenden Handlungsbedarf angezeigt, um die nach eigenen Angaben akute Notsituation in der Eingliederungshilfe zu bewältigen.

Der Fachkräftemangel beeinträchtige die Betreuungsqualität. Der Einsatz von Personaldienstleistern werde erforderlich, deren Mehrkosten die Organisationen derzeit selbst tragen. Diese müssten in Zukunft „Eingang in die Entgelte finden“, wie es in dem Schreiben heißt. Analog zur Jugendhilfe sei eine Öffnung der Vorgaben anerkannter Fachkräfte in der Eingliederungshilfe erforderlich. Nachqualifizierungsmaßnahmen für sogenannte „Nichtfachkräfte“ seien unumgänglich. Die Regelungen dazu seien bis 2030 festzulegen.

Behindertenhilfe Duisburg: Klare Forderungen im Offenen Brief

Außerdem fordert die Trägerkonferenz die Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse binnen acht Wochen, sofern die Unterlagen vollständig der Bezirksregierung vorliegen. „Darüber hinaus müssen die Vorgaben hinsichtlich der formalen Qualifizierung für die Tätigkeit in der Eingliederungshilfe flexibel angewandt werden“, heißt es weiter.

Den Brief haben insgesamt 29 Organisationen unterzeichnet. Er ist gerichtet und ein Appell an die Landschaftsverbände als Eingliederungshilfeträger, an die Spitzenverbände sowie an die politischen Entscheidungsträger. Ihnen werden weiterführende Gespräche und eine konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Kurz- und langfristige Lösungen müssten her, damit das Ziel der Inklusion kein Lippenbekenntnis bleibe.

