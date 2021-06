„Beat ‘04“ in Duisburg: Schlagzeuger treffen Soul-Stimme

Duisburg. Das Schlagzeugquartett „Repercussion“ hat die Mercatorhalle schon mehrfach aufgemischt. Diesmal mischen auch Streicher, Bläser, und Stimme mit.

Es mag sich wie ein Stück wiedergewonnene Freiheit anfühlen: Wer die vierte Ausgabe der Konzertreihe „Beat“ am Freitag, 18. Juni, um 20 Uhr in der Mercatorhalle miterleben möchte, braucht weder Schnelltest noch Impfausweis. Hygieneregeln werden natürlich trotzdem eingehalten.

Die Schlagzeuger von Repercussion treffen auf Streicher und Bläser aus den Reihen der Duisburger Philharmoniker. Sängerin und Schauspielerin Marissa Möller, wie Repercussion ebenfalls mit dem Förderpreis für Kultur des Landes NRW ausgezeichnet, rundet diese außergewöhnliche Besetzung ab und sorgt für ein besonderes Soul-Flair. Unter dem Titel „NEXUS“ verschmelzen pulsierende Rhythmen, gefühlvolle Klangfarben und die menschliche Stimme in ihrer gemeinsamen Schnittmenge: dem Beat.

Unterwegs in Harlem und Hochzeit mit Bach

Auf dem Programm stehen unter anderem Andy Akihos mitreißendes Stück „To Walk Or Run In West Harlem“ oder Atalanta für Vibraphon und Klavier von John Psathas. Zudem erklingen ein als Hochzeitquodlibet bekannt gewordenes Fragment von Johann Sebastian Bach in einer Fassung von Repercussion, Adi Morags Octabones für zwei Vibraphone und ein Arrangement von Max Richters melancholisch dahinströmenden Stück „On The Nature Of Daylight“.

Karten gibt es über die Theaterkasse 0203 283 62 100 sowie online unter www.duisburger-philharmoniker.de.

