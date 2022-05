Baustelle Duissern: Umleitung und Autobahn-Auffahrt gesperrt

Duisburg-Duissern. Ab Montag müssen sich Autofahrer und ÖPNV-Nutzer darauf einstellen, dass an der Kardinal-Galen-Straße in Duisburg-Duissern Sperrungen sind.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 9. Mai, vorbereitende Arbeiten für den nächsten Abschnitt der Straßenbauarbeiten auf der Kardinal-Galen-Straße durch. Deshalb wird die Kardinal-Galen- Straße zwischen Duissernplatz und Nahestraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Nahestraße.

Die Auffahrt der A 59 (vom Kreisverkehr am Duissernplatz kommend) wird für Lkw gesperrt, ist jedoch weiterhin für Pkw möglich. Die Autobahnausfahrt der A 59 „DU-Duissern“ in Fahrtrichtung Düsseldorf wird für alle gesperrt. Fußgänger können passieren, für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen ausgeschildert. Die Arbeiten dieses Abschnitts werden voraussichtlich am 16. Mai, abgeschlossen.

Änderungen bei den Buslinien 934 und SB 40: Das müssen Duisburger Fahrgäste beachten

Wegen der Baumaßnahme kommt es auch zu Einschränkungen im ÖPNV. Betroffen sind die Linien 934 und SB 40. In Fahrtrichtung Großenbaum fahren die Busse der Linie 934 ab der Ersatzhaltestelle „Schillerplatz“ eine Umleitung über die Mainstraße, Landfermannstraße, Saarstraße und Verknüpfungshalle. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Schillerplatz“ wird auf die Kardinal-Galen-Straße in Höhe der Hausnummer 60 zurückverlegt. Die Haltestelle „Falkstraße“ entfällt in beiden Richtungen. Die DVG bittet die Fahrgäste die Ersatzhaltestelle „Schillerplatz“ zu nutzen. In Gegenrichtung wird die Haltestelle „Schillerplatz“ auf die Kardinal-Galen-Straße in Höhe der Hausnummer 41 verlegt.

In puncto SB 40 gilt: Richtung Hauptbahnhof-Osteingang fahren die Busse auf der A59 bis zur Abfahrt Duisburg Hbf./Stadtmitte. Ab der Abfahrt fahren die Busse rechts auf die Mercatorstraße, Königstraße und Verknüpfungshalle. Ab da gilt der normale Linienweg.

