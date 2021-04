Illegale Fahrstunde Bauhaus-Parkplatz: Fahrübung in Großenbaum endet mit Unfall

Duisburg. Bei einer Übung auf dem Bauhaus-Parkplatz in Duisburg hat eine Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren. Illegale Fahrt endete in Restauranttür.

Eine Frau hat am Sonntag auf dem Bauhaus-Parkplatz an der Keniastraße in Großenbaum die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll die Frau ohne Fahrerlaubnis und aus Übungszwecken den Wagen gefahren haben.

Doch die illegale Fahrstunde endete mit einem Unfall: Gegen 16.30 Uhr schoss die Frau mit dem Mazda über eine Grünfläche, durch eine Hecke und prallte mit der Eingangstür eines Restaurants zusammen. Die 44-Jährige sowie der Beifahrer (42) verletzten sich und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Das Auto ließen die Beamten abschleppen.

Die Polizisten schrieben eine Anzeige gegen die Frau wegen des Verkehrsunfalls und des Fahrens ohne Fahrererlaubnis. Auch ihr Beifahrer kommt nicht ungeschoren davon. Er muss sich als Halter des Mazda mit einer Anzeige wegen des Anordnens oder Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis auseinandersetzen.