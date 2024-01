Bauarbeiten: Karl-Jarres-Straße für Pkw und Busse gesperrt

Ab dem 5. Februar werden im Dellviertel Kabel in der Karl-Jarres-Straße Kabel verlegt. Es kommt zu einer Straßensperrung und Verkehrsbehinderungen.

Duisburg-Dellviertel. Ab Montag müssen sich Lkw- und Pkw-Fahrer auf Umleitungen im Duisburger Dellviertel einstellen. Auch verschiedene Buslinien sind betroffen.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg verlegen ab Montag, 5. Februar, Kabel in der Karl-Jarres-Straße im Dellviertel. Aus diesem Grund ist die Durchfahrt der Karl-Jarres-Straße an der Einmündung Düsseldorfer Straße in Fahrtrichtung Hochfeld gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann den Baustellenbereich passieren.

Bauarbeiten der Wirtschaftsbetriebe Duisburg dauern voraussichtlich zwei Tage lang

Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den ÖPNV: Die Busse der Linien 920, 921 und NE2 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) fahren eine Umleitung. In Fahrtrichtung Rheinhausen fahren die Busse ab der Haltestelle „Kremerstraße“ über die Düsseldorfer Straße, Heerstraße und Karl-Jarres-Straße. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Karl-Jarres-Straße“ entfällt. Die DVG bittet die Fahrgäste, die Haltestellen „Heerstraße“ und „Kremerstraße“ zu nutzen. Die Haltestelle „Heerstraße“ wird zur Haltestelle „Heerstraße“ der Linie 931 verlegt.

Die Gegenrichtung sei von dieser Maßnahme nicht betroffen. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 7. Februar abgeschlossen.

