Bassinbrücke: Rund 7,5 Mio Euro für Sanierung aus Berlin

Die Sanierung der Bassinbrücke an der Dammstraße rückt näher. Der Bund übernimmt die Hälfte der Sanierungskosten, die sich auf rund 15 Millionen Euro belaufen sollen.

Duisburg-Ruhrort. Seit 15 Jahren ist die Bassinbrücke in Ruhrort für den Autoverkehr gesperrt. Jetzt rückt die Sanierung des Duisburger Denkmals in Sichtweite.

Für die Sanierung der Ruhrorter Bassinbrücke stellt der Bund 7,475 Millionen Euro bereit. Diese Entscheidung fiel am Donnerstag in Berlin, wie Felix Banaszak, Duisburger Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen und Mitglied im Haushaltsausschuss, mitteilt.

Damit trägt der Bund 50 Prozent der Sanierungskosten, die insgesamt auf knapp 15 Millionen Euro geschätzt werden. Die Finanzierung erfolgt über das Förderprogramm „KulturInvest“, erläutert Banaszak. Ein entsprechender Antrag der Fraktionen von Grünen, SPD und FDP wurde im Ausschuss beschlossen. Die Stadt Duisburg hatte zuvor in Absprache mit den Duisburger Bundestagsabgeordneten der Koalition einen entsprechenden Förderantrag gestellt und ein Sanierungskonzept für die Brücke skizziert. Auch die SPD-Abgeordneten Bärbel Bas und Mahmut Özdemir begrüßen die Förderung: „Sie sendet ein starkes Zeichen in die industriekulturelle Rhein-Ruhr-Region.“

Förderung aus neuem Kultur-Investitionsprogramm des Bundes

Aus dem neu geschaffenen Kulturinvestitionsprogramm „KulturInvest" werden investive Maßnahmen (u.a. Modernisierung, Sanierung, Restaurierung, Um- oder Neubau) bei kulturellen Einrichtungen, Objekten und Kulturdenkmälern sowie Ausstellungen von gesamtstaatlicher Relevanz gefördert. „Ich freue mich, dass wir vom Bund aus die dringend notwendige Sanierung der Brücke unterstützen können. So kann sie endlich wieder in einen Zustand versetzt werden, der ihrer Bedeutung als Baukunstwerk gerecht wird", so Felix Banaszak, zu dessen Wahlkreis Ruhrort gehört.

Die 77 Meter lange Bassinbrücke überspannt das Hafenbecken des ehemaligen Ruhrorter Eisenbahnhafens. Errichtet wurde die Zweigelenk-Bogenfachwerkbrücke mit eingehängter Fahrbahn, wie sie der Fachjargon bezeichnet, in den Jahren 1906/07 durch die Oberhausener Gutehoffnungshütte. Schon vor seinem 100. Geburtstag schwächelte das Bauwerk: Vor 25 Jahren wurden bei Untersuchungen „starke Korrosionsschäden mit Querschnittsschwächungen“ festgestellt.

Bassinbrücke ist seit 15 Jahren für den Autoverkehr gesperrt

https://www.waz.de/staedte/duisburg/ruhrort-bald-umweltneutral-das-wuenschen-sich-die-ruhrorter-id234334897.htmlDeshalb wurde zunächst die Überfahrt für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen begrenzt, seit 2007 ist die direkte Verbindung zwischen Dammstraße und Deichstraße für den Autoverkehr gesperrt. Nachdem Bauwerksprüfer bei der letzten Hauptprüfung fortgeschrittene Korrosion unter den Gehwegen feststellten, wurden diese Anfang des Jahres auf beiden Seiten gesperrt.

Fußgänger und Radfahrer können die Brücke zwischen Ruhrort und Laar aber weiterhin nutzen. Als Fotomotiv beliebt ist das Denkmal mit den weithin sichtbaren, blau gestrichenen „Deutschen Bogen“, wie die Stahlkonstruktion in Fachkreisen genannt wird, vor allem bei Radtouristen. Prominentes Vorbild der Bassinbrücke ist übrigens die Hohenzollernbrücke in Köln.

