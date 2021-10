Bundestag Bas soll Bundestagspräsidentin werden: So reagiert OB Link

Duisburg/Berlin. Die Duisburgerin Bärbel Bas (53) soll in Berlin neue Bundestagspräsidentin werden. OB Sören Link hat sich zu der Nachricht geäußert.

Die langjährige Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas soll neue Bundestagspräsidentin werden. Ihre Partie nominiert die 53-Jährige aus Neudorf für das politische Spitzenamt in Berlin. „Mein Handy explodiert gerade“, sagte Bas am Mittwochvormittag, kurz nachdem ihre Nominierung öffentlich wurde. Auch in ihrer Heimatstadt reagierten die Menschen auf die Nachricht.

„Ich freue mich wirklich sehr für die Duisburger Bundestagsabgeordnete, meine gute und langjährige Freundin Bärbel Bas“, gratulierte Oberbürgermeister und Parteikollege Sören Link.

Der ehemalige Duisburger Baudezernent Jürgen Dressler (ebenfalls SPD) erklärte: „Mit einer der ganz wenigen Duisburger Persönlichkeiten von großer persönlicher, politischer und auch fachlicher Eignung darf man Bärbel Bas zur Kandidatur und damit auch zur Wahl als Bundestagspräsidentin gratulieren und damit die Hoffnung verbinden, dass ihre Eignungen endlich den notwendigen Impuls auf die intellektuell politische Brache auslösen.“

