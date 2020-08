Barrierefreie Haltestelle: Einschränkungen am Duisburger Zoo

Duisburg-Duissern. Die DVG macht die Haltestelle vor dem Duisburger Zoo barrierefrei. Die Bauarbeiten bringen Einschränkungen mit sich – auch für Autofahrer.

Die DVG baut die Haltestelle „Zoo/Uni“ der Straßenbahnlinie 901 um und macht sie damit barrierefrei. Die Bauarbeiten, die schon am Mittwoch, 12. August, begonnen haben, führen auch zu einer temporären Verlegung der Haltestelle, voraussichtlich bis Ende Oktober. Der Schienenersatzverkehr, der am Wochenende vom 14. August bis zum 16. August zwischen den Duisburger und Mülheimer Hauptbahnhöfen gefahren ist, war nur an diesem Wochenende nötig. Bis zum Abschluss der Arbeiten fahren die Straßenbahnen eine Ersatzhaltestelle an, die ungefähr 50 Meter in Richtung der Haltestelle „Schweizer Straße“ liegt.

Duisburger Haltestelle wird dank Rampen barrierefrei

Die DVG stattet die Haltestelle, die sich auf der Mülheimer Straße zwischen Zoo und Universität schmiegt, mit Rampen aus. Damit und durch eine „Auftrittshöhe“ des Bahnsteigs von 24 Zentimetern wird die Station barrierefrei. „Für die Barrierefreiheit müssen wir auch beide Seitenbahnsteige komplett demontieren“, erklärt Kathrin Naß, Sprecherin der DVG. Dafür gibt es im Laufe der Bauarbeiten neue „Sonderbordsteine“, Rohrleitungen, eine neues Blindenleitsystem, neue Wartehäuschen und Spritzschutzelemente.

Erneuert werden außerdem die elektronischen Infotafeln und die Gleise auf einer Länge von 500 Metern, inklusive der Weichen. Für die Autofahrer, die die Baustelle in beiden Fahrtrichtungen passieren, ergeben sich aus den Bauarbeiten ebenfalls Einschränkungen: Voraussichtlich bis Ende Oktober ist entlang der Haltestelle nur jeweils eine Spur befahrbar.