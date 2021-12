Barbarafeier im Hüttenwerk: Live-Übertragung mit Stargast

Duisburg. Die Barbarafeier der HKM wird am Sonntag live in die Duisburger Wohnzimmer übertragen. Dieser besondere musikalische Stargast wird erwartet.

Die Barbarafeier der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) kann wegen der Corona-Lage auch in diesem Jahr nicht mit Publikum stattfinden. Der größte ökumenische Gottesdienst der Stadt, er findet traditionell am zweiten Advent unter dem Motto „Macht hoch Tor1“ statt, wird am Sonntag, 5. Dezember, ab 16.30 Uhr live aus der festlich geschmückten Kranhalle auf dem Hüttengelände in die Wohnzimmer der Duisburger über die HKM-Website (www.hkm.de) und über die Homepage des TV-Senders Studio 47 (www.studio47.de) übertragen.

Die Predigt halten Pfarrerin Kathrin Weidemann, Vorstandsvorsitzende der Kindernothilfe mit Sitz am Sittardsberg und Nicola Küppers, Leiterin der Grundschule aus dem Dichterviertel in Mülheim, die jüngst mit dem Deutschen Schulpreis 2021 ausgezeichnet wurde. Beide sprechen zum Thema der Andacht „Starke Kinder – Chancengleichheit, Bildung und Gerechtigkeit“. Für alle, die am Sonntag nicht live dabeisein können, sind die Links auf den Webseiten bis zum 26. Dezember verfügbar.

Auch DSDS-Gewinnerin Marie Wegener singt bei der Barbarafeier

DSDS-Gewinnerin Marie Wegener, hier im Juli bei der Gedenkveranstaltung zur Loveparade-Katastrophe, ist am Sonntag zu Gast bei der Barbarafeier der HKM. Foto: Oliver Müller / Waz Fotopool / FUNKE Foto Services

Das musikalische Programm gestalten wie immer Duisburger Musiker, am Sonntag ist auch die DSDS-Gewinnerin Marie Wegener dabei. Passend zum Leitgedanken singen die Musical Kids aus Rheinhausen. Die Fürbitten werden traditionell von HKM-Mitarbeitenden und speziell auch von HKM-Azubis vorgetragen. Gemeinsam gestalten Diakon Thomas Löv für die katholische und Pastor Rainer Kaspers für die evangelische Kirche den Gottesdienst, ehe ihr Segen und das Lied „We Are The World“ die Gäste verabschieden.

Spenden kommen den beiden Einrichtungen der Predigerinnen zugute: der Duisburger Kindernothilfe e.V. und ihren weltweiten Projekten, sowie der GGS Dichterviertel in Mülheim. Das Spendenkonto: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH; Commerzbank Duisburg IBAN: DE65 3504 0038 0580 6351 00. Stichwort: Barbarafeier 2021

