Barbarafeier: Das erwartet die Gäste am Sonntag bei HKM

Duisburg Bei der traditionellen Barbarafeier der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann erwartet die Gäste ein spannender Predigtgast und ein bekannter Musiker.

Zur Barbarafeier laden die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann am kommenden Sonntag, 10. Dezember, ab 16.30 Uhr in die festlich geschmückte Kranhalle des Elektrobetriebs ein. Die HKM erwarten rund 1000 Gäste zur 19. Auflage der traditionellen Feier am 2. Adventssonntag. Die Predigt beim größten ökumenischen Gottesdienst der Stadt hält Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.

Mit der Barbarafeier, gestaltet von Duisburger Musikern, baut die Hütte im Duisburger Süden die Brücke zwischen Glauben und Arbeitswelt. Den Gottesdienst halten Rainer Kaspers, Pastor der Ev. Auferstehungsgemeinde und Thomas Löv, Diakon in St. Judas Thaddäus. Die Predigt hält eine prominente Theologin: Mit 25 Jahren war Anna-Nicole Heinrich bei ihrem Amtsantritt im Frühjahr 2021 die bislang jüngste Präses in der Geschichte der EKD-Synode. Heinrich lebt mit ihrem Mann in Regensburg, wo sie an der Universität am Lehrstuhl für Pastoraltheologie und Homiletik arbeitet.

Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Ev. Kirche in Deutschland, predigt am Sonntag beim größten ökumenischen Gottesdienst in Duisburg. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Chor Tonart singt, Philipp Eisenblätter als musikalischer Gast

Etablierte Gäste der Barbarafeier gestalten das musikalische Programm. Gesetzt ist der Posaunenchor aus Ungelsheim, für stimmungsvollen Gesang zur Vorweihnachtszeit sorgt der Chor Tonart aus dem Duisburger Süden. Gebürtiger Huckinger ist Philipp Eisenblätter, der als musikalischer Gast die Feier bereichert. Zuletzt hat der 37-Jährige, den Fans auch von Auftritten im Steinhof kennen, seiner Heimat mit seiner CD „Hotel Angerhof“ ein Denkmal gesetzt.

Seiner Heimat Huckingen hat Philipp Eisenblätter mit seiner jüngsten CD ein Denkmal gesetzt. Am Sonntag singt er bei der Barbarafeier. Foto: Philipp Eisenblätter. / Philipp Eisenblätter

Eine besondere Beziehung verbindet die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann mit dem Freiheitsmuseum in Groesbeek. Die Gedenkstätte in dem niederländischen Ort, die an die Befreiung von der deutschen Besatzung am Ende des 2. Weltkriegs erinnert, ist alljährlich Ziel der Auszubildenden der HKM und seit vielen Jahren fester Bestandteil der politischen Bildung im Zuge der Ausbildung.

Kollekte: Museum in Groesbeek und Friedensdorf International

Am Sonntag präsentiert sich das Museum im Zelt vor der Halle, die Gäste der Barbarafeier können sich dort informieren. Die Kollekte des Gottesdienstes, organisiert von den Azubis, teilt sich das Museum mit dem Friedensdorf International in Oberhausen.

Fehlen wird am Sonntag ein Stammgast: Bärbel Bas ist, wie andere Duisburger SPD-Politiker, zeitgleich beim SPD-Bundesparteitag in Berlin. Die Bundestagspräsidentin hat mit ihrer Absage aber auch eine Zusage gegeben: Sie wird im kommenden Jahr bei der Barbarafeier predigen.

Die Besucher erreichen die Feier über das Tor 1 an der Ehinger Straße/Schulz-Knaudt-Straße (nur Fußgänger, ca. 300 Meter Entfernung). Geladene Gäste mit Einfahrtgenehmigung fahren am Tor 2 an der Mannesmannstraße ins Werk und folgen den Wegweisern zum Parkplatz an der Halle.

